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桌球亞錦賽 中華隊2銅作收

最新更新：2019/09/20 19:24

（中央社記者黃巧雯台北20日綜合報導）台灣一姐鄭怡靜今天亞洲桌球錦標賽32強賽爆冷輸給南韓天才小將申瑜彬，而陳建安、廖振珽分別不敵日本「怪物少年」張本智和與中國名將樊振東，中華隊本屆以2銅作收。

2019亞洲桌球錦標賽今年在印尼日惹舉行，儘管賽前風波不斷，莊智淵先是在臉書宣布退出國家隊，加上新台灣桌球一哥林昀儒因傷退賽，桌協臨時徵召洪子翔與「山豬」廖振珽助陣。

相較於上屆亞錦賽僅中華男團鍍銅，這次男團、女團皆表現亮眼，雙雙斬獲銅牌，可惜今天6組台將登場，都未能拿下勝利，本屆在單、雙打賽事空手而歸。

世界排名第51名的台灣桌球好手陳建安男單首輪輪空，第2至4輪皆以直落三輕鬆過關，但16強賽強碰年僅16歲、日本「怪物少年」張本智和，過去2度對決，皆吞下敗仗。

陳建安生涯第3度出戰張本智和，第2、3局都曾領先，但未能把握機會，以5比11、9比11、10比12輸球。

「山豬」廖振珽同樣首輪輪空，一路過關斬將闖進16強賽，以4比11、5比11、4比11輸給前世界球王、中國名將樊振東。

另外，世界排名第10、台灣一姐鄭怡靜女單首輪輪空，次輪以3比0橫掃對手後，今天稍早在32強賽爆冷以2比3（2比11、10比12、11比9、11比7、8比11）不敵排名第99、年僅15歲的南韓天才小將申瑜彬（Shin Yubin），無緣16強。（編輯：吳協昌）1080920

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