寄生上流大賣 窺見上岩洞到忠武路的內容經濟

忠武路以匯集眾多電影製作公司、電影劇院以及大量拍攝現場著稱，是韓國電影文化界的代名詞，地鐵忠武路站外設置的「電影之路」牆面上掛滿電影海報及知名演員照片。中央社記者廖禹揚首爾攝 108年9月21日

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者廖禹揚首爾21日電）「雖然不大，但可以安心在這裡創作」，明亮的室內以霧面玻璃隔出一格一格空間，有些創作間門上或牆上貼著各式各樣電影海報，使用的人雖多，卻相當安靜，彷彿走進韓國特有、擠滿準考生的「考試院」。

「要在市場取得成功，最重要的就是好的內容、好的作家、好的導演以及好的演員，為有才能的人打造適合創作的空間是最重的支援工作。」首爾電影委員會海外事業組長鄭娟朱帶著中央社記者，走進影委會為創作人才打造的專屬空間，一一詳細介紹環境的當下，也讓人體會到韓國舉國上下對文創產業全力扶植的用心。

首爾電影委員會除提供創作空間給導演、編劇，也在寫作室外設置圖書區，使用者可向影委會提出各種參考資料的購買需求，同時也設置DVD閱覽室。中央社記者廖禹揚首爾攝 108年9月21日

首爾影委會位於上岩洞的DMC（Digital Media City）尖端產業中心，周遭集結韓國最頂尖的IT、媒體相關企業，包括MBC、SBS、YTN等電視台、CJ娛樂集團、LG U+等，首爾影委會在DMC尖端產業中心的2樓及8樓，特別為導演、編劇提供幾近免費的辦公空間，這些創作者，都想在忠武路闖出一片天。

忠武路以匯集眾多電影製作公司、電影劇院以及大量的拍攝現場著稱，是韓國電影文化界的代名詞，更是一年一度的韓國電影大鐘獎頒獎聖地，被稱為忠武路演員，也是實力象徵，「寄生上流」男主角宋康昊，是典型代表之一。

包括首爾在內的各地方政府，都設有類似首爾電影委員會的文化產業振興相關機構，鄭娟朱說，各地方會依各自需求與環境，提供創作者不同協助，例如首爾影委會是提供創作空間與各種主題課程，打造出編劇、導演、製片能自由接觸、討論的空間，也有部分機構是提供攝影棚及相關拍攝技術協助。

影片來源：CatchPlayMovies YouTube頻道

韓流擴散是民間成果 政府為產業基礎扎根

面對OTT浪潮帶來的新機會，韓國政府與業界都認為，韓國文化產業能否再下一城的關鍵還是在「創意人才」。

「內容產業近期遇到最大的變化是Netflix等跨國影音串流服務平台的興起。」韓國文化體育觀光部文化產業政策局科長金定勳表示，OTT成為當前重要趨勢，只要透過網路平台，內容產業可以比過去更容易接觸國內外市場。

鄭娟朱也指出，新平台興起，帶動可接觸的內容增加，站在使用者的立場當然是好事，目前韓國業界也多抱持正面看法，與海外的合作也因新平台的產生，可以有更多新嘗試。

首爾電影委員會位於上岩洞的的DMC（Digital Media City）尖端產業中心，大樓的2樓及8樓為導演、編劇提供幾近免費的辦公空間。圖為海外事業組長鄭娟朱。中央社記者廖禹揚首爾攝 108年9月21日

「現在進入網路時代，與過去難以跨越文化、語言隔閡的思維不同，某種程度上全球的文化正在逐漸接近」，金定勳以在全球各地都擁有龐大粉絲的防彈少年團（BTS）為例，「BTS創作歌曲，訴說的是在全球具有普遍性的內容」，金定勳認為，現在只要有好的創意，就足以跨越語言與文化的鴻溝。

金定勳說：「亞洲國家各自擁有悠久的歷史與獨特文化、創意，在良性競爭下也可能產生如同韓流這樣的成果。」

早在1998年即擬定「文化立國」的韓國政府，投入內容產業預算年年增加，民間自發性的產業活動也日益蓬勃，至2018年，韓國文化產業輸出額達75億美元，較2017年成長8.8%，韓流在世界各地逐漸發酵、擴散，遠至南美洲智利以及中東、歐洲，都可以找到KPOP、韓劇、韓影的蹤跡。

「我們並沒有擬定『創造韓流』策略，韓流是自然形成的成果」，作為政策制定與執行公務機關代表，金定勳這樣解讀在亞洲擴散的韓流效應。

他認為，能夠形成「韓流」，還是民間努力的成果，至於政府的角色，主要是在產業基礎強化，以及國際交流的部分。

首爾電影委員會為在初期製作時提供創意人才協助，在上岩洞提供創作空間給導演、編劇，開放寫作室以霧面玻璃隔出小隔間，讓作家能在安靜、私密空間裡構思新作品。中央社記者廖禹揚首爾攝 108年9月21日

文化產業核心是人 政府角色從直接金援轉為搭橋

不只在電影，韓國政府對於整體內容產業的支援政策也逐漸從2000年對初期製作直接金援等方式，逐漸轉為提供情報、媒合新進人才與業界合作育成人才等長期發展的間接協助方式。

「文化產業的核心要素是人，這也是文化產業與其他製造業不同之處」，這是韓國政府扶植文創產業著力重點。金定勳說，「例如我們有『創意人才同伴』這樣的項目，針對新進創作者較難學到業界know-how與相關知識部分，媒合新進人才與優秀的業界既有人才共同參與案件」，此外，也媒合企業與大學合作、技術人才與內容人才交流合作的「融合專案」等。

在海外行銷部分，政府也從金援逐漸轉為間接支援方式，透過建築「橋梁」，為民間企業建構海外人脈與相關情報知識。

韓國文化體育觀光部設於世宗特別自治市，主掌文化、藝術、體育、觀光、媒體等領域政策。圖為負責文化產業政策的科長金定勳。中央社記者廖禹揚首爾攝 108年9月21日

金定勳指出，韓國從事文化產業活動公司規模龐大，約10萬家，其中有9成左右都是公司人數10人以下、資本額10億韓元以下的中小企業，「個別幫每家公司擬定策略或補助並不容易」，政府主要針對進軍海外時可能碰到的相關知識、情報、語言、法律問題等提供資訊，媒合當地相關機構，並舉辦洽談會等活動來進行共同行銷。

不只文體部旗下的韓國文化產業振興院，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）在海外的100多個駐點近年也開始投入推廣文化產業相關工作。金定勳認為，若之後預算許可，也希望擴大與亞洲各國在文化產業的交流。

金定勳指出，在文化產業上，分開競爭的效果不如合作來得大，韓國政府相當重視與其他國家的文化交流，除了當前針對留學生、商務人士辦理的文化交流活動，目前也在規劃辦理「文化交流國家之年」，以亞洲重要國家為中心，未來希望不只將韓國文化介紹到當地，也要將當地文化內容介紹到韓國國內，以促成更多合作契機。（編輯：林淑媛）1080921