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台灣內戰詹家勝謝家 泛太平洋女網女雙封后

最新更新：2019/09/21 20:29
台灣網球雙打姐妹花詹詠然（右）與詹皓晴（左2）21日在日本大阪舉行的泛太平洋女網賽女雙決賽，擊敗謝淑薇與謝語倢姐妹，收下本季兩人搭檔第4冠。（圖取自facebook.com/torayppo）
台灣網球雙打姐妹花詹詠然（右）與詹皓晴（左2）21日在日本大阪舉行的泛太平洋女網賽女雙決賽，擊敗謝淑薇與謝語倢姐妹，收下本季兩人搭檔第4冠。（圖取自facebook.com/torayppo）

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣網球雙打姐妹花詹詠然與詹皓晴今天在日本大阪舉行的泛太平洋女網賽女雙決賽，以兩個7比5，二度擊敗謝淑薇與謝語倢姐妹，收下本季兩人搭檔第4冠。

這場泛太平洋女網賽女雙決賽形成台灣內戰，謝淑薇、謝語倢與詹詠然、詹皓晴兩組姐妹檔受到昨日4強賽程因雨延至今天進行影響，雙方今天都是單日兩戰，且在4強賽都奮戰至決勝盤「超級搶十」，才驚險收下勝利。

兩組人馬曾在2007年桃園登場的海碩盃決賽碰頭，當時詹家姐妹以6比1、2比6、14比12驚險勝出，今天在泛太平洋女網賽女雙決賽再度交鋒。

雙方開賽攻勢猛烈，互破發球局後，一路互保至盤末，謝淑薇與謝語倢在4比5落後時，驚險化解3個盤點，將戰局扳成5比5平手，但盤末再度被破發，首盤以5比7讓出。

第2盤陷入破發大戰，詹詠然與詹皓晴適時穩住陣腳，盤末連續破發得手，以7比5迎接勝利，順利摘下兩人本季聯手的第4冠，而謝家姐妹則再度與WTA巡迴賽兩人搭檔首冠擦身而過。（編輯：吳協昌）1080921

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