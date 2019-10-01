日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲

日本消費稅10月1日起由現行的8%調漲至10%，飲料商品適用減輕稅率制，消費稅維持8%，但酒類不適用。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本消費稅率今天開始由8%調漲至10%，但首度實施減輕稅率制，部分商品不漲稅。此外還有刷卡可享優惠的點數回饋制。昨晚出現漲稅前的搶購潮，最明顯的是民眾搶購月票。

日本消費稅10月1日起由現行的8%調漲至10%，前陣子尤其是週末，許多百貨公司、家電量販店都張貼「趁還是8%的時候買」、「增稅前把握良機」等標語。

前陣子尤其是週末，許多百貨公司、家電量販店都張貼「趁還是8%的時候買」、「增稅前把握良機」等標語。（共同社提供）

雖然有日本民眾搶購價格較貴的商品或酒類商品，但比較明顯的是9月30日傍晚，東京的新宿車站出現搶購月票的人龍。

對外籍觀光客而言，消費稅調漲會受到影響的是住宿、飲食、門票費，雖然台灣民眾最常消費的是藥妝、家電、服飾等商品，但外籍觀光客可利用免稅退稅制度，減輕受到消費稅調漲的影響。

外籍觀光客在日本退稅時，適用商品分成家電及服飾等的「一般物品」以及食品與藥妝等的「消耗品」兩大類，只要在購買當天在同家店、購滿5000日圓（約新台幣1500元）以上就可退稅。

有些日本民眾搶在漲稅前購買價格較昂貴的商品，包括珠寶首飾、手錶等。朝日新聞報說，東京松屋銀座百貨公司9月的珠寶飾品、手錶等的營業額是去年同期約2倍，尤其是用途廣的珍珠飾品。有些日本人在婚喪喜慶時常用到珍珠項鍊。

東京松屋銀座百貨公司9月的珠寶飾品、手錶等的營業額是去年同期約2倍，尤其是用途廣的珍珠飾品。（共同社提供）

家電量販店在東京新宿西口的店鋪昨天也湧進人潮，店員疲於奔命。這家量販店9月的有機發光層（EL）面板電視的銷售額是去年同期約4倍，冰箱、洗衣機是2倍以上。

一家位於北海道札幌市的汽車用品大廠，9月份購買冬季用輪胎的顧客大增，冬季用輪胎9月份的營業額是去年同期的3倍以上。

網購方面也出現搶購潮。樂天公司表示，9月下旬起洗滌劑、衛生紙等日常生活用品以及隱形眼鏡、化妝品等商品的銷售大增。

飲料商品適用減輕稅率制，飲料的消費稅維持8%，但酒類不適用。千葉縣一家專門販售酒品的商店「Yamaya南柏店」在店內特設一個專區，裝有啤酒、罐裝啾嗨（chūhai）的箱子堆積如山。

關於減輕稅率制，除了酒品以外的飲品和定期訂購的報紙適用減輕稅率制，消費稅維持8%，蔬菜、肉品等生鮮食品、速食麵等加工品、零食也維持8%稅率，但面紙等日常生活雜貨不適用。

在酒類商品部分，像是酒精濃度高的味醂（用於做菜的調味酒）消費稅調漲至10%；但如果是酒精濃度不到1%的調味料、無酒精成分啤酒、甘酒，則可適用減輕稅率。

日本10月1日起消費稅率將由現行的8%調漲至10%，有些商店鼓勵民眾趁漲稅前購買，比如女士愛用的化妝品，或酒類商品。此圖為108年9月30日拍攝中央社記者楊明珠東京攝 108年10月1日

而餐飲的消費稅是否適用減輕稅率則較難分辨。原則上，在店內設置、管理的飲食用餐，像是在餐廳、便利超商的內用區用餐，消費稅是10%。在路邊攤、遊樂設施等賣場購買飲品，如果是坐在店家所設或管理的位置食用，消費稅為10%；如果外帶、邊走邊吃的話，消費稅為8%。

餐飲外送到府的消費稅仍維持8%，但如果請廚師到府外燴的話，消費稅是10%。

在報紙方面，如果是每週發行2次以上的報紙，民眾定期訂閱適用減輕稅率，消費稅是8%；但在車站或超商買報紙或用智慧型手機、電腦購閱電子版報紙，不適用減輕稅率。

因應消費稅調漲，有些連鎖飲食店的價格標示作法不一。像是知名的牛丼飯連鎖店吉野家、家庭式餐廳Gusto、摩斯漢堡，商品本身價格不變，區分在店內飲食及外帶的含稅價。星巴克等咖啡店、羅多倫咖啡店也是如此。

為了避免客人因調漲消費稅不願上門光顧，有的店家實施優惠措施，以此對抗漲稅。

此外，點數回饋制度是以非現金支付方式可在特定店家獲得回饋點數。如果在中小型店鋪購物的話，消費者可獲得相當於含稅價5%現金的點數；在超商等大型連鎖加盟店消費的話，可獲2%的點數回饋。點數回饋制實施9個月，到明年6月底為止。

可運用點數回饋制的店鋪須先向日本經濟產業省申請，接受審核後登記。截至10月1日，已登記的店家約有49萬8000家，約占日本全國中小型商店1/4。（編輯：周永捷）1081001