更多編輯台推薦新聞：
電話門延燒 華郵揭川普巴結蒲亭亂拗安倍通話內容
國際

電話門延燒 華郵揭川普巴結蒲亭亂拗安倍通話內容

飲料微甜不甜別亂標 110年7月起最重罰400萬
生活

飲料微甜不甜別亂標 110年7月起最重罰400萬

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

國民破道奇扳平戰局 史特拉斯堡好投建功[影]

最新更新：2019/10/05 15:37
華盛頓國民4日靠僅休息兩天的強投史特拉斯堡（圖）與薛哲強力壓制，終場4比2擊敗洛杉磯道奇，在兩隊5戰3勝的系列賽扳成1比1平手。（圖取自twitter.com/nationals）
華盛頓國民4日靠僅休息兩天的強投史特拉斯堡（圖）與薛哲強力壓制，終場4比2擊敗洛杉磯道奇，在兩隊5戰3勝的系列賽扳成1比1平手。（圖取自twitter.com/nationals）

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB國聯分區季後賽，華盛頓國民今天靠僅休息兩天的強投史特拉斯堡與薛哲強力壓制，終場4比2擊敗洛杉磯道奇，在兩隊5戰3勝的系列賽扳成1比1平手。

史特拉斯堡（Stephen Strasburg）1日才在對密爾瓦基釀酒人隊的國聯外卡殊死戰登板投3局沒失分，僅休息兩天今天再度披掛上陣毫無疲態，前14名道奇打者全被他解決，花85球主投6局只被敲3支安打，送出10張老K沒有保送，生涯季後賽5場登板28局投球，防禦率低至0.64。

薛哲（Max Scherzer）同樣在1日對釀酒人登板投過5局，他今天8局下投1局，只花14球K掉3名打者。

國民隊打線今天面對道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），頭兩局就攻下3分，包括肯德瑞克（Howie Kendrick）1局上1分打點，2局上伊頓（Adam Eaton）及倫登（Anthony Rendon）各敲出帶有打點的安打。

道奇隊直到6局下才由特納（Justin Turner）的犧牲打打破鴨蛋，7局下再靠曼西（Max Muncy）陽春砲追回1分，但國民隊8局上再添保險分鎖定勝局。兩隊將於6日移師華盛頓打第3戰。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1081005

影片來源：MLB YouTube頻道
延伸閱讀
影片／太空人技壓光芒拿首勝 勇士擒紅雀扳平光芒5比1擊敗運動家 晉MLB美聯分區系列賽
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報