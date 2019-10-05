國民破道奇扳平戰局 史特拉斯堡好投建功[影]

華盛頓國民4日靠僅休息兩天的強投史特拉斯堡（圖）與薛哲強力壓制，終場4比2擊敗洛杉磯道奇，在兩隊5戰3勝的系列賽扳成1比1平手。（圖取自twitter.com/nationals）

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB國聯分區季後賽，華盛頓國民今天靠僅休息兩天的強投史特拉斯堡與薛哲強力壓制，終場4比2擊敗洛杉磯道奇，在兩隊5戰3勝的系列賽扳成1比1平手。

史特拉斯堡（Stephen Strasburg）1日才在對密爾瓦基釀酒人隊的國聯外卡殊死戰登板投3局沒失分，僅休息兩天今天再度披掛上陣毫無疲態，前14名道奇打者全被他解決，花85球主投6局只被敲3支安打，送出10張老K沒有保送，生涯季後賽5場登板28局投球，防禦率低至0.64。

薛哲（Max Scherzer）同樣在1日對釀酒人登板投過5局，他今天8局下投1局，只花14球K掉3名打者。

國民隊打線今天面對道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），頭兩局就攻下3分，包括肯德瑞克（Howie Kendrick）1局上1分打點，2局上伊頓（Adam Eaton）及倫登（Anthony Rendon）各敲出帶有打點的安打。

道奇隊直到6局下才由特納（Justin Turner）的犧牲打打破鴨蛋，7局下再靠曼西（Max Muncy）陽春砲追回1分，但國民隊8局上再添保險分鎖定勝局。兩隊將於6日移師華盛頓打第3戰。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1081005