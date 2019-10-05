台64線快速路貨櫃車撞護欄翻覆 駕駛死亡

新北市府消防局5日表示，下午1時29分據報，在台64東西向快速道路，西向往八里台北港方向0.8公里處，有1輛貨櫃車失控撞破高架橋的外側護欄，貨櫃車翻覆搖搖欲墜，駕駛傷重當場死亡。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年10月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）一輛貨櫃車今天下午在台64東西向快速道路，不明原因撞擊高架橋外側護欄翻覆，車禍造成貨櫃車駕駛死亡。墜落碎片擊中平面道路騎機車男子，幸虧只有擦傷。肇事原因由警方調查。

新北市府消防局今天表示，下午1時29分據報，台64東西向快速道路，西向往八里台北港方向0.8公里處，有一輛貨櫃車不明原因，失控撞破高架橋的外側護欄，貨櫃車翻覆搖搖欲墜。

消防救援人車立即趕往現場，發現30多歲男性駕駛受困在駕駛座無反應。警消動用破壞器材後，才救出受困的男子。但駕駛多處骨折，頭部破裂明顯死亡，並未送醫。

消防局表示，貨櫃車上雜物及外側護欄隔音牆，掉落高架橋下的平面道路。其中，一名男性70歲民眾，被掉落的碎片擊中左大腿擦傷，但意識清楚，送馬偕醫院淡水院區治療。另有一輛汽車擋風玻璃，被碎片擊中碎裂。

警方封鎖現場，公路總局人員動用機具切割隔音牆，吊車將貨櫃車吊起扶正拖離，等待警方採證。車禍發生原因由警方調查。（編輯：方沛清）1081005