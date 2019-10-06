國旅卡放寬消費限制 109年起珠寶銀樓也可刷

人事行政總處表示，民國109年起將鬆綁國旅卡使用限制，目前無法用國旅卡消費的珠寶銀樓，將於109年1月1日起解禁。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北6日電）人事行政總處表示，民國109年起將鬆綁國旅卡使用限制，目前無法用國旅卡消費的珠寶銀樓，將於109年1月1日起解禁，近日就會正式發函通知各政府機關。

國民旅遊卡現行規定，公務員在休假期間才能使用，平日若要刷卡消費，必須請半天假。可請領額度依年資最高為新台幣1萬6000元，其中8000元必須用於國旅觀光住宿，另外8000元屬於自行運用額度，可用於購物，但不可用於珠寶銀樓業。

行政院長蘇貞昌指示人事總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，人事行政總處副人事長蘇俊榮受訪表示，由於多年來珠寶銀樓業者反應，禁止國旅卡到珠寶銀樓消費形同污名化，因此將改採負面表列，除了八大行業以外，皆可消費；並將放寬國旅卡使用時機，平日下班時間也可刷。

蘇俊榮說，國民旅遊卡原本是公務人員的強制休假補助費，自92年起改以國旅卡方式辦理，母法為公務人員請假規則，因此會銜考試院配合修正這項規則；考試院日前已公告修正，將公務員每年強制休假天數14天鬆綁，授權五院與總統府自行決定。

蘇俊榮表示，行政院轄下公務員強制休假將改為每年10天，國旅卡額度維持1萬6000元不變；原本未達休假14天資格的公務人員，國旅卡最高補助額度以每日1143元計算，未來強制休假減少為10天後，休假未滿10天資格者，最高補助額度配合修正為每日1600元。

他說，上述國旅卡的各項鬆綁措施，將於109年1月1日上路，近期就會發函通知各政府機關。（編輯：蘇志宗）1081006