美台國防工業會議 美籲建置有戰力後備兵力

（中央社記者游凱翔台北9日電）「美台國防工業會議」落幕，知情人士今天表示，因應中國威脅，美方除建議台灣應強化不對稱戰力外，也希望台灣思考如何建置「有戰力的後備兵力」；國防部表示，後備兵力以退伍志願役為主、4個月軍事訓練役為輔，能共同進行作戰任務。

「美台國防工業會議」在美東時間6日至8日於美國馬里蘭州登場，已在昨天晚間落幕。知情人士接受中央社訪問時表示，其中一天的議程中，台美雙方就國防議題交換意見，除了強調對台軍售的持續性外，也稱台灣是美國「印太戰略」下的關鍵夥伴，顯現台美雙方關係的升溫。

知情人士也說，因應中國威脅，美方在會議中也相當關注台灣在遭受中國發動「第一擊」後，國軍各單位及設施的反擊能力；此外，美方雖肯定台灣透過自動化武器系統取代人力發展方向，但除了重視正規作戰外，也應持續強化例如無人飛行載具等不對稱戰力及戰力保存。

另外，知情人士提到，美方也關心台灣的後備能量，由於目前軍事訓練役只有4個月，相對如以色列、南韓等義務役的役期均長於台灣，雖然不是建議台灣走回一年制的義務役回頭路，但國軍如何培養出「有戰力的後備兵力」值得探討。

國防部今天也對此發布新聞稿，國防部指出，針對4個月的軍事訓練役男，近年已強化實彈射擊、行軍訓練及專業課程時數以提升戰力，且每年教召報到率均達98%以上，經歷年「漢光（同心）演習」驗證，均能與常備部隊共同進行台澎防衛作戰任務。

國防部表示，台灣的兵役制度已轉型為以志願役為主的募兵制，目前國軍志願役人力編現比已達到85%，未來防衛作戰後備兵力是以役期較長的「志願役退伍」後備軍人為主、4個月軍事訓練役男為輔，共同建構可恃後備戰力。（編輯：紀淑芳）1081009