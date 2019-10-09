蘇格蘭司法部不上訴 林克穎確定不引渡
最新更新：2019/10/09 21:21
英國籍男子林克穎（中）在台酒駕撞死黃姓送報生後潛逃蘇格蘭，法務部官員9日證實，蘇格蘭司法部未上訴，林克穎不予引渡確定。（中央社檔案照片）
（中央社記者蕭博文台北9日電）英國籍男子林克穎酒駕撞死黃姓送報生後潛逃蘇格蘭，蘇格蘭高等法院6月間宣判不予引渡。法務部官員今天證實，蘇格蘭司法部未上訴，林克穎不予引渡確定。
林克穎2010年在台酒駕撞死黃姓送報生，訴訟程序中潛逃蘇格蘭，全案判刑4年定讞。台灣與英國於2013年10月16日簽署引渡備忘錄提出引渡請求，林克穎隨即被英方拘捕。
蘇格蘭地方法院2014年6月11日判林克穎必須被引渡回台服刑，同年8月經蘇格蘭司法部批准。案經上訴，蘇格蘭高等法院2016年9月23日以台灣監獄條件不符歐洲人權公約第3條要求，駁回引渡請求。
後經蘇格蘭檢方代表台灣上訴，英國最高法院於2017年6月28日將全案發回蘇格蘭高等法院重新審理。
今年6月6日，蘇格蘭高等法院合議庭以2比1的多數意見，宣判林克穎不予引渡回台。
法務部當時表示，本案只有蘇格蘭司法部有權提出上訴，將持續與外交部、駐英國代表處、駐愛丁堡辦事處通力合作，共同與蘇格蘭檢方及司法部聯繫，研議有無可能促請蘇格蘭司法部上訴，爭取引渡林克穎回台服刑。
但不願具名的法務部官員今天證實，已接獲蘇格蘭司法部以不符上訴要件而不上訴的決定，亦即不予引渡林克穎的判決已告確定。
官員說，台北地檢署另以林克穎違反移民法等案件請求引渡，但因非屬「台英關於引渡林克穎瞭解備忘錄」範圍，也遭英國法院駁回確定。
法務部官員也重申，林克穎因請求引渡案遭英方逮捕及羈押2年10月，若林克穎在台服刑，於服刑滿2年8月後即可能獲得假釋，本案可謂已相當程度實現司法正義。（編輯：吳協昌）1081009
林克穎案大事紀
- 2010/3/25：林克穎酒駕撞死黃姓送報生
- 2012/7：台灣高等法院判刑4年
- 2012/8：林克穎冒用友人護照潛逃到蘇格蘭
- 2013/10/16：台灣與英國破天荒透過異地換函方式簽署「關於引渡林克穎暸解備忘錄」，是台灣首度和非邦交國家簽署引渡個案備忘錄，備忘錄當天生效
- 2013/10/17：蘇格蘭警方逮捕林克穎，愛丁堡地方法院裁定羈押，法務部隨後正式提出引渡林克穎回台服刑請求
- 2014/6/11：蘇格蘭地方法院判林克穎必須被引渡回台灣服刑
- 2014/8：蘇格蘭司法部批准，林克穎不服提出上訴
- 2016/9/23：蘇格蘭高等法院判決書中確定台灣的法理地位及林克穎在台灣確實獲得公平審判，但以台灣的監獄狀況仍有疑慮，判決林克穎暫時不需被引渡到台灣，並給予林克穎交保，條件是他必須交出護照，並每週到愛丁堡警察局報到。在多個政府單位協調下，蘇格蘭檢方代表台灣上訴至英國最高法院
- 2017/6/28：英國最高法院判台方勝訴，台灣獄方提供條件足以保障林克穎人身安全，有關林克穎在高等法院的上訴應予駁回，全案將發回蘇格蘭高等法院重新審理
- 2019/6/6：蘇格蘭高等法院宣判不予引渡林克穎回台服刑
- 2019/10/9：蘇格蘭司法部未上訴，林克穎確定不引渡回台