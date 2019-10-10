韓國瑜確定下週請假拚大選 日期待本人宣布

高雄市國慶升旗典禮10日在高雄展覽館旁舉行，市長韓國瑜（左）出席致詞，並帶領參加民眾唱國歌。中央社記者董俊志攝 108年10月10日

（中央社記者余祥台北10日電）韓國瑜將在15日請假、16日起全台走透透拚選舉傳言不斷，知情人士表示，韓國瑜請假時間點確實是下週，但遲未公布日期，主要是規劃由韓國瑜自行宣布。

媒體報導韓國瑜南部競選辦公室副執行長謝龍介今天在台南證實，國民黨總統參選人韓國瑜將在15日請假，16日展開全國競選之旅。

不過，中央社訪問謝龍介時，謝龍介僅表示，韓國瑜請假時間點尚未確定，若要請假也必須經過市議會同意；他透露，韓國瑜19、20日將安排走訪台南，19日韓國瑜與6立委參選人聯合競選總部成立，晚上將會舉辦造勢活動，20日行程則還在規劃中。

據了解，韓國瑜競選總幹事、黨副主席曾永權昨天也在中常會上證實韓國瑜將在下週開始請假。

知情人士向中央社記者說，韓國瑜請假時間點的確落在下週，但一直未向外界說明確切的日期，主要是考量市政、國政的變化，且原本規劃是由韓國瑜親自宣布。

知情人士指出，可能是因為部分走訪各地的行程陸續安排中，才讓請假的消息走漏。

根據媒體報導，屏東韓國瑜競選總部今天舉辦國慶踩街活動，同時也預告韓國瑜16日起將從屏東展開全台傾聽之旅。（編輯：楊凱翔）1081010