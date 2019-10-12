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金管會主委顧立雄專訪
因應台商回流、香港反送中效應，金管會年底將端出「媲美星港財管方案」。金管會主委顧立雄表示，發展具有台灣特色的理財商品，可吸引更多高資產客戶來台，商機不能拱手讓人。
金管會主委顧立雄專訪
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金管會主委顧立雄專訪2/5

銀行打新南向盃 顧立雄建議以數位金融戰略切入

最新更新：2019/10/12 10:08

金管會主委顧立雄專訪（中央社記者吳佳蓉台北12日電）鼓勵金融業打「新南向盃」，金管會主委顧立雄建議，不攻實體戰，改打虛擬戰，攜手科技業，以數位金融角度切入，是突破既有限制，一舉打下市場的最佳策略。

為迎合年輕世代需求，蓄積未來獲利動能，金融業者近年積極投入資源發展金融科技（Fintech），統計2018年投入Fintech發展金額達新台幣117億元，年增52%，預估今年投入規模將攀升至219億元，年增逾8成以上。

面對Fintech趨勢當道，金融監督管理委員會主委顧立雄在接受中央社專訪時表示，此種金融業與科技業合作的模式，對金融業打新南向盃更有利。台灣金融機構資產規模相對較小，且限於國際處境，申設實體分行不易，經常被打回票，不像外國大型金融機構可忍受虧損，逐步以設立實體據點方式擴張。

顧立雄認為，比起打實體戰，建立虛擬通路，透過數位分行切入當地市場，一次能接觸到全國市場，反而是更有效率的作法；尤其不少東南亞國家，如菲律賓、印尼等，國土範圍大，但島嶼分散，且相對金融普及率不高，更具有發展數位金融潛力。

顧立雄指出，通常基礎建設越弱的國家，手機就越普及，和台灣不同，東南亞國家民眾未必人人都有開戶，但一定是「人手一機」，加上年輕人口眾多，對手機使用更是依賴，不僅具備發展數位金融的需求，更是極具潛力的市場。

顧立雄說，台灣剛開放3張純網銀執照，當初要求純網銀金融業參股要占40%，就是想自然引起鯰魚效應，讓金融業者與Fintech有機會合作；過去各玩各的，「小孩（小型業者）玩小孩的遊戲，大人（大型機構）玩大人的遊戲，但結合在一起就能一起玩好大人的遊戲。」

顧立雄想像，未來有一天，消金服務可能全部都會在線上完成，複雜的或企金業務才需要到實體據點進行。他認為，在足夠的科技技術支撐下，服務內容就可做大，不限於目前的支付或小額信貸，尤其消金這塊還有很多想像空間，已聽到年輕人、科技業者提出許多蠻不錯的想法。（編輯：林孟汝）1081012

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