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108年雙十國慶7/35

捷克議長出席國慶中國抗議 外交部：展現反極權[影]

最新更新：2019/10/13 11:08
捷克參議院議長柯佳洛日前出席駐捷克代表處的國慶酒會，遭中國大使館抗議。（圖取自facebook.com/czechintaiwan）
捷克參議院議長柯佳洛日前出席駐捷克代表處的國慶酒會，遭中國大使館抗議。（圖取自facebook.com/czechintaiwan）

（中央社記者顧荃台北13日電）捷克參議院議長柯佳洛日前出席駐捷克代表處的國慶酒會，遭中國大使館抗議。外交部今天表示，柯佳洛展現了捷克反對極權壓迫的一貫精神，以具體行動支持台捷關係，對此肯定與感謝。

駐捷克代表處昨天在臉書發文表示，捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）出席駐處舉辦的國慶酒會，隔天中國大使館即登門抗議。柯佳洛說，參加前很多人警告不要惹中國不高興，但他認為反對黨就是制衡（傾中）行政機構，他也計畫明年初赴台灣訪問，這並不是要與中國作對，而是想將對亞洲國家的交往多樣化。

外交部發言人歐江安表示，柯佳洛9日應邀出席代表處於捷克首都布拉格所舉辦的國慶酒會，隨即遭中國駐捷克大使館關切，但柯加洛仍表示應該出席。

歐江安說，對於柯佳洛不畏中國的無理阻撓，堅守民主自由價值，並以具體行動展現對台捷關係的支持，外交部高度肯定與感謝。柯佳洛展現了捷克1989年「絲絨革命」以來，反對極權壓迫的一貫精神，令人推崇。對於中國政府部門對中華民國台灣舉辦國慶相關活動的野蠻干預，外交部表達不齒與譴責。

至於柯佳洛將於明年初訪問台灣，歐江安回應，外交部一向歡迎包括柯佳洛在內的捷克國會友人在適當時機訪問，並盼透過這些訪問持續強化台捷雙邊合作。相關訪問規劃確定後將進一步對外說明。

歐江安指出，捷克是台灣在歐盟區域的重要貿易、投資、創新科技產業的合作夥伴。基於民主、自由及人權等共享價值，台捷雙邊關係友好，在各領域合作交流密切。外交部將持續秉持務實態度，積極拓展台捷關係，鼓勵雙方經貿、文化、教育、觀光及人民交流。（編輯：楊凱翔）1081013

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