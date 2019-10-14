台積電創新高 台股飛越11000點

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易談判意外進展，激勵台股今天終場大漲176點，飛越11000點。法人表示需留意獲利了結潛在賣壓，台股將進入基本面檢驗期，仍看好到明年第1季前表現。

美中貿易談判出外界意料進展，美股道瓊大漲，激勵台股今天開盤跳空重返11000點大關，盤中最高來到11085.49點，大漲195點，收復短期均線，尾盤維持高檔，台股大漲176點作收。

加權股價指數終場收在11066.95點，上漲176.99點，漲幅1.63%，成交值放大來到新台幣1588億元。

蘋概股今天強勢表態，股王大立光終場收在平盤4460元，晶圓代工龍頭台積電收在290元，漲2.84%。盤中台積電最高來到291.5元，創歷史新高價，市值攻上新台幣7.55兆元也創歷史新高。鴻海收在74.5元，漲2.19%，市值站上1.03兆元。

日月光投控收在76.8元，漲6.08%。可成收在257.5元，漲2.18%。

被動元件族群國巨收在314.5元，漲4.31%，華新科收在185元，漲2.78%。

金控股國泰金收在40.65元，小漲0.25%，富邦金收在44.8元，漲2.05%。中信金收在20.9元，漲1.46%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，中美會談達成初步協議激勵，台股再創波段新高，台股已歷經8月到9月連續兩個月強勁表現，又來到前波11000高點套牢平台區，需留意獲利了結潛在賣壓。

展望台股後市，沈建宏指出10月中旬以後包括美股及台股上市櫃公司將開始公布財報與舉辦法說，股市將進入基本面檢驗期，預料震盪加劇。

另一方面，近期總經面公布經濟數據低於預期，市場對總體經濟成長趨緩甚至衰退的擔憂程度升高，他預估10月台股可能出現技術性修正拉回，但也不必太過悲觀，預期萬點仍有強勁支撐，仍看好到明年第1季前台股表現，建議投資人可趁技術性拉回修正時，汰弱留強。

觀察類股族群，沈建宏指出，可逢低布局明年具有題材性與成長性的族群，看好具高股息殖利率題材與股價基期較低的個股；具競爭力的半導體供應鏈；受惠AI（人工智慧）＋IoT（物聯網）與5G等題材的新設計、關鍵零組件與材料；產業景氣有機會築底回升的汽車供應鏈；以及風電、水泥、不鏽鋼、生技等類股。（編輯：楊凱翔）1081014