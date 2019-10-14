Foodpanda外送員車禍又一起 遭闖紅燈車輛撞飛

一名40歲王姓美食服務平台外送人員，14日中午行經新北市新莊區民安路時，遭一名47歲陳姓男子駕駛的銀色自小客車闖紅燈撞飛，所幸送醫後無生命危險。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 108年10月14日

（中央社記者葉臻新北14日電）40歲王姓美食外送平台Foodpanda外送員今天中午12時許行經新北市新莊區民安路時遭47歲陳姓男子駕駛自小客車闖紅燈撞上，當場被撞飛，所幸送醫後無生命危險，目前仍留院觀察中。

國慶連假期間，3天內就發生2名美食外送平台外送員發生嚴重車禍身亡事件。

新北市政府警察局新莊分局調查，中午12時35分許，王姓外送員騎機車行經民安路、中正路口，綠燈起步後，王姓男子沿民安路方向行駛，卻遭闖紅燈的陳姓自小客車駕駛撞上，王姓男子當場噴飛，外送包也散落在地。

警方獲報後趕緊將王姓男子送醫，王姓男子多處擦挫傷，所幸無生命危險，目前仍在醫院觀察中。

警方表示，依監視器畫面，初步研判是陳姓男子闖紅燈才撞上王姓男子，但詳細事發經過和肇事責任仍待釐清。（編輯：李明宗）1081014