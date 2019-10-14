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美食平台外送員僱傭爭議
國慶連假接連發生外送員車禍致死意外，外送員的勞工權益引發關注。勞動部14日針對foodpanda及UberEats兩大業者進行勞檢，晚間宣布判定兩業者與外送員屬「僱傭關係」，如未能提供相關資訊，屬情節重大，最高可各開罰新台幣175萬元。
美食平台外送員僱傭爭議
新聞專題
美食平台外送員僱傭爭議8/11

Foodpanda外送員車禍又一起 遭闖紅燈車輛撞飛

最新更新：2019/10/14 19:16
一名40歲王姓美食服務平台外送人員，14日中午行經新北市新莊區民安路時，遭一名47歲陳姓男子駕駛的銀色自小客車闖紅燈撞飛，所幸送醫後無生命危險。（翻攝照片）　中央社記者葉臻傳真　108年10月14日
一名40歲王姓美食服務平台外送人員，14日中午行經新北市新莊區民安路時，遭一名47歲陳姓男子駕駛的銀色自小客車闖紅燈撞飛，所幸送醫後無生命危險。（翻攝照片）　中央社記者葉臻傳真　108年10月14日

（中央社記者葉臻新北14日電）40歲王姓美食外送平台Foodpanda外送員今天中午12時許行經新北市新莊區民安路時遭47歲陳姓男子駕駛自小客車闖紅燈撞上，當場被撞飛，所幸送醫後無生命危險，目前仍留院觀察中。

國慶連假期間，3天內就發生2名美食外送平台外送員發生嚴重車禍身亡事件。

新北市政府警察局新莊分局調查，中午12時35分許，王姓外送員騎機車行經民安路、中正路口，綠燈起步後，王姓男子沿民安路方向行駛，卻遭闖紅燈的陳姓自小客車駕駛撞上，王姓男子當場噴飛，外送包也散落在地。

警方獲報後趕緊將王姓男子送醫，王姓男子多處擦挫傷，所幸無生命危險，目前仍在醫院觀察中。

警方表示，依監視器畫面，初步研判是陳姓男子闖紅燈才撞上王姓男子，但詳細事發經過和肇事責任仍待釐清。（編輯：李明宗）1081014

新北市警察局新莊分局表示，14日中午12時35分許，一名40歲王姓美食外送員騎機車行經新莊區民安路中正路口，綠燈起步後，王男卻遭闖紅燈的47歲陳姓自小客車駕駛當場撞飛，外送包也散落在地，所幸送醫後無生命危險。（翻攝照片）　中央社記者葉臻傳真　108年10月14日
新北市警察局新莊分局表示，14日中午12時35分許，一名40歲王姓美食外送員騎機車行經新莊區民安路中正路口，綠燈起步後，王男卻遭闖紅燈的47歲陳姓自小客車駕駛當場撞飛，外送包也散落在地，所幸送醫後無生命危險。（翻攝照片）　中央社記者葉臻傳真　108年10月14日
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