郭台銘幕僚：感受到吳敦義善意 溝通管道順暢

鴻海創辦人郭台銘（左）幕僚17日表示，從郭台銘被註銷國民黨籍後，黨主席吳敦義（右）有一直在釋放善意，而兩人溝通管道一直是順暢的。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北17日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，從郭台銘被註銷國民黨籍後，黨主席吳敦義有一直在釋放善意，也都有感受到，而兩人的溝通管道一直是順暢的，但目前沒有要會面的打算。

吳敦義日前曾說，只要郭台銘不競選總統，且理念跟國民黨一致，就是中華民國能夠不只存在，還能夠繼續壯大，兩岸能夠和平，這樣郭台銘去關心國民黨立委參選人，沒有拒絕的道理。

蔡沁瑜今天上午在接受媒體訪問時表示，他們會自己去評估，會尊重提名審議小組的考核，若考核結果認為適合，郭台銘去站台輔選這不是難事。她也說，現在還沒有藍委來接洽，但在思考邏輯中，是不分顏色的。

蔡沁瑜強調，幫忙站台的人選，都有提名審議小組在評估，評估重點包括是否認同他們的理念，也希望在形象上是比較清新、年紀輕、在地形象好，所以會透過各地的推薦，仔細評估後，會向外界宣布。

現場媒體詢問，傳出國民黨將暫緩開除將打著郭家軍旗號參選立委的李縉穎，來交換郭台銘的站台，蔡沁瑜說，傾向以兩碼子事看待，不解外界為什麼一直會有這樣交換的想法，這種利益交換的感覺，一向不是郭家軍的作風；李縉穎如果因無黨籍身分參選而遭國民黨開除，尊重國民黨決定，但如果藍委有符合條件和要求，會評估站台的可能性。

媒體追問，若真的有這樣的交換，是否有感受到吳敦義的善意，蔡沁瑜說，從郭台銘被註銷國民黨籍後，吳敦義有一直在釋放善意，也都有感受到，目前雖然郭吳二人沒會面，但溝通管道一直是順暢的，而目前沒有要進一步要會面的打算。

面對郭粉整理出一份黑郭名單，前10位都是國民黨立委參選人，對此，蔡沁瑜則是說，不清楚這份黑郭名單，這是粉絲自發性的行為，郭陣營不干涉但尊重。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之在受訪時也說，這名單流傳很長的一段時間，希望能盡快弭平在初選時所造成的情緒問題，希望國民黨能過團結。

此外，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天在接受廣播專訪表示，如果郭台銘明年立委選舉沒有勝選把握就提名很多人參選，反而會到處樹敵製造敵人，不利於政策推動；因此提名會相對保守，保留未來在立法院與藍綠合作的空間。（編輯：楊凱翔）1081017