大陸事業草創期 林錦茂睡過陽台房子租在田中央

冠星董事長林錦茂表示，大陸事業草創時期，他曾經睡過陽台，也租過稻田中央房子，至今想起來還是覺得很辛苦。中央社記者潘羿菁攝 108年10月19日

（中央社記者潘羿菁台北19日電）冠星-KY董事長林錦茂二度創業時並非一帆風順，當時身無分文的他，曾經只能睡在陽台，現在想起仍是辛苦；不過最令林錦茂困擾的是大陸員工管理學，早年當地員工難溝通，他也是摸索好久才想到兩招，順利將生產步上軌道。

林錦茂說，80、90年代初期，香港紡織廠房仍以在當地為主，不過因應大環境改變，1995年起陸續將工廠搬遷至中國珠江三角洲一帶，當時冠星是貿易商，為了就近管理轉外發包工廠，他也跟著到廣州去。

前3年在廣州打拚的日子相當辛苦，林錦茂回憶，那時候沒什麼錢，只能去投靠姊姊。他姊姊在當地租一間房子，每月租金人民幣3000元，那間房子有個陽台，可以擺放150公分大小的床，「我就去睡陽台」；直到手邊有點餘錢，自己才去外面租房子，那時候租的房子就位於稻田間，只要碰到雨天，回家道路就會變成泥巴路。

居住環境克難並不會阻撓林錦茂打拚事業的毅力，唯一讓他困擾的是工人管理問題。

林錦茂說，當時布料品質如果出問題，客戶回過頭會質疑，但是工廠工人第一個反應就是連忙否認，甚至還會辯解有認證過的布絕不可能會出問題，根本就無法溝通，但事實就擺在眼前，最後就是自己去跟客戶彎腰道歉。

最後他祭出即時獎勵制度，只要一張訂單出貨後，沒有接到客戶客訴，馬上發放人民幣200元給部門同事；獎勵辦法一出，果真如林錦茂預期，客訴率立即降至零。

此外，林錦茂提到，當年大陸民眾寧可領低薪在國營企業上班，也不願高薪到民營企業就職，他細究原因發現，在國營企業服務可以配房子，這對「有土斯有財」觀念根深柢固的老百姓而言，很有吸引力，堪稱是最好的留才辦法。

因此林錦茂用公司名義借錢給員工買房，那時一棟房子約人民幣30萬至40萬元，公司借貸頭期款給員工，每月只需要還500元，償還期更是拉長至15年。

他說，自己想出這兩招之後，不僅員工更加努力上班，流動率也下降，工廠生產狀況趨於穩定。（編輯：張良知/林淑媛）1081019