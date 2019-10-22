比特幣等市值前10大加密貨幣 未來2年估重新洗牌

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）資策會MIC預估，目前市值前10名的加密貨幣，未來2年將重新洗牌，具有連結實體、虛擬，甚至混合資產的新形態代幣，未來2年有機會躋身市值前十大。

觀察數位資產市場商機趨勢，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師李震華預測，未來數位資產市場將發生結構轉變，目前市值前10名的加密貨幣，主要分為「主流幣、平台幣、穩定幣」三類，未來「平台幣」與「穩定幣」將扮演更重要角色。

此外，李震華預期，具有連結實體、虛擬，甚至混合資產的新形態代幣，現階段正在萌芽，未來2年有機會躋身市值前十大，屆時加密資產市場發展空間將較現在更寬廣多元。

「主流幣」例如比特幣或以太幣；「平台幣」是指加密貨幣交易所發行的貨幣，此外改善當前加密貨幣波動性過大缺點的「穩定幣」例如USDt等。

觀察數位資產市場發展走向，李震華指出，證券型代幣（STO）逐漸走向監管體制，將為代幣經濟開啟新局面，合規化所帶來的後續效應，是未來市場觀察重點。

不同於首次代幣發行（ICO）由公司自行發行代幣進行募資，李震華表示，STO必須與資產掛勾，例如現金、股份、固定收益資產、不動產等。近期STO的討論度逐漸取代ICO，許多國家目前也已經有STO相關推動方針或監管措施。

MIC表示，STO合規化有助產業結構健全化發展，預期未來「傳統交易所、加密貨幣交易所、專屬交易所」這三類交易所，將積極搶進STO市場。（編輯：鄭雪文）1081022