更多編輯台推薦新聞：
早安世界》8名人曾遭取難聽綽號 教育部反霸凌PO文被推爆
早報

早安世界》8名人曾遭取難聽綽號 教育部反霸凌PO文被推爆

威爾史密斯如願與李安合作 讚台北是夢想成真之地
娛樂

威爾史密斯如願與李安合作 讚台北是夢想成真之地

小鸚鵡飛進德音國小 師生認養成生命教學夥伴
生活

小鸚鵡飛進德音國小 師生認養成生命教學夥伴

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所
首頁 / 重點新聞

比特幣等市值前10大加密貨幣 未來2年估重新洗牌

最新更新：2019/10/22 11:35
資策會MIC預估，比特幣等市值前10名的加密貨幣，未來2年將重新洗牌。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
資策會MIC預估，比特幣等市值前10名的加密貨幣，未來2年將重新洗牌。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）資策會MIC預估，目前市值前10名的加密貨幣，未來2年將重新洗牌，具有連結實體、虛擬，甚至混合資產的新形態代幣，未來2年有機會躋身市值前十大。

觀察數位資產市場商機趨勢，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師李震華預測，未來數位資產市場將發生結構轉變，目前市值前10名的加密貨幣，主要分為「主流幣、平台幣、穩定幣」三類，未來「平台幣」與「穩定幣」將扮演更重要角色。

此外，李震華預期，具有連結實體、虛擬，甚至混合資產的新形態代幣，現階段正在萌芽，未來2年有機會躋身市值前十大，屆時加密資產市場發展空間將較現在更寬廣多元。

「主流幣」例如比特幣或以太幣；「平台幣」是指加密貨幣交易所發行的貨幣，此外改善當前加密貨幣波動性過大缺點的「穩定幣」例如USDt等。

觀察數位資產市場發展走向，李震華指出，證券型代幣（STO）逐漸走向監管體制，將為代幣經濟開啟新局面，合規化所帶來的後續效應，是未來市場觀察重點。

不同於首次代幣發行（ICO）由公司自行發行代幣進行募資，李震華表示，STO必須與資產掛勾，例如現金、股份、固定收益資產、不動產等。近期STO的討論度逐漸取代ICO，許多國家目前也已經有STO相關推動方針或監管措施。

MIC表示，STO合規化有助產業結構健全化發展，預期未來「傳統交易所、加密貨幣交易所、專屬交易所」這三類交易所，將積極搶進STO市場。（編輯：鄭雪文）1081022

延伸閱讀
Libra無畏Visa等大咖成員退出 任命董事會成員宏達電區塊鏈手機 首創內建比特幣錢包秘密籌備一年 傳Telegram將推加密貨幣Gram
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報