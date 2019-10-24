股匯雙漲 新台幣升值2.5分創逾1年新高

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）今天台灣資本市場股匯雙漲，受亞幣走升、台股勁揚，外資匯入並買超台股帶動，新台幣兌美元以30.586元作收，升值2.5分，終止連2貶，並創逾1年新高。

新台幣兌美元今天以30.615元開出，盤中最高30.549元、最低30.615元，終場以30.586元作收，台北及元太外匯經紀公司總成交量10.91億美元。

外匯交易員表示，今天早盤新台幣隨亞幣走升而由貶轉升，加上台股勁揚80.47點，外資匯入並買超台股逾百億，進一步支撐新台幣向上，不過，午後隨國際美元轉強，新台幣升幅收斂，至終場升值2.5分。

外匯交易員指出，不過，從交易量來看，今日交投仍偏清淡，一方面，歐洲央行（ECB）利率會議即將於今天台北時間晚間舉行，下週還有美國聯準會（Fed）利率會議接棒，11月亞太經濟合作會議（APEC）也將於智利登場，且有英國脫歐時程遞延的不確定性存在，市場存在一定觀望氛圍。

外匯交易員說，另一方面，是因出、進口商動作相對不多，出口商等待新台幣兌美元觸及30.600元以下價位才要拋匯，進口商則在等待匯價升至30.500元後買匯，今天匯價相對不符合期待。

展望後市，外匯交易員認為，在台股創新高，時間接近月底，出口商拋匯需求出籠等因素影響下，新台幣短線不容易大幅走弱，且會呈現偏升格局；不過，新台幣想進一步上攻，仍得有適當題材點火，例如美中簽署實質貿易談判協議。（編輯：趙蔚蘭）1081024