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中職金手套得主 王勝偉9次獲獎史上最多

最新更新：2019/10/24 18:41
中華職棒24日公布年度金手套獎得主，中信兄弟王勝偉（前）生涯第9次獲得游擊金手套獎，為中職最多。（中央社檔案照片）
中華職棒24日公布年度金手套獎得主，中信兄弟王勝偉（前）生涯第9次獲得游擊金手套獎，為中職最多。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒今天公布年度金手套獎得主，中信兄弟王勝偉生涯第9次獲得游擊金手套獎，為中職最多，另外鄭凱文、林祐樂、吳東融、王威晨、陳俊秀及蘇智傑等6人為首度獲獎。

年度最佳九人暨指定打擊得主，以及3大獎年度最有價值球員獎、進步獎及新人獎入圍名單，已經在22日公布，今天繼續公布金手套獎得主，分別為投手鄭凱文、捕手林祐樂、一壘手陳俊秀、二壘手吳東融、三壘手王威晨、游擊手王勝偉、外野手林哲瑄、蘇智傑、張志豪。

今年共有44人符合金手套獎票選資格，角逐9項金手套獎名額。其中王勝偉生涯從2008年至2019年共12年間，今年第9度獲獎，是中職30年中，累積最多金手套獎的游擊手。

兄弟張志豪則拿下生涯第4座金手套獎，蟬聯外野手金手套獎3連霸，林哲瑄也在外野手金手套獎完成4連霸。

除了得獎常客之外，今年還有6名選手首度獲獎，包括投手鄭凱文、捕手林祐樂、二壘手吳東融、三壘手王威晨脫穎而出；一壘手陳俊秀及外野手蘇智傑今年更拿下最佳九人及金手套獎雙料獎項，獲得高度肯定。

最佳進步獎、年度新人獎和年度最有價值球員等3大獎項將於29日頒獎典禮現場揭曉，當天晚間6時30分起，由ELEVEN SPORTS及CPBL TV轉播。（編輯：張雅淨）1081024

中華職棒24日公布年度金手套獎得主，鄭凱文、林祐樂、吳東融、王威晨、陳俊秀及蘇智傑等6人為首度獲獎。（圖取自中職官網www.cpbl.com.tw）
中華職棒24日公布年度金手套獎得主，鄭凱文、林祐樂、吳東融、王威晨、陳俊秀及蘇智傑等6人為首度獲獎。（圖取自中職官網www.cpbl.com.tw）
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