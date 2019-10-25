頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮

台東縣達仁鄉台坂部落瑪拉拉佛史家族頭目吳清生日前整理祖父墓地，發現祖父頭部覆蓋圓形銅鍋，他說，小時候曾聽巫師說過，早期排灣族是室內葬，貴族家人往生頭部會覆蓋銅鍋器皿，非常珍貴，代表生前擁有財富和地位。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月25日

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣達仁鄉台坂部落瑪拉拉佛史家族頭目吳清生，日前整理祖父墓地，發現祖父頭部覆蓋圓形銅鍋，印證了巫師說法，排灣族只有貴族往生才有資格覆蓋銅鍋。

台坂部落最近辦理遷葬工程，瑪拉拉佛史（maljaljaves）家族頭目吳清生今天說，挖掘祖父的墓地時，第一時間沒看到祖父的頭顱，卻看到一個鍋蓋，感覺很納悶，「心想，怎麼會這樣」。

仔細一看，是一個銅鍋，將銅鍋拿開後才看到祖父的頭骨。後來才想到，部落巫師曾說過，這是排灣族傳統葬禮儀式。

台東縣達仁鄉台坂部落瑪拉拉佛史家族頭目吳清生日前整理祖父墓地，發現祖父頭部覆蓋圓形銅鍋，印證了巫師說法。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月25日

吳清生說，小時候曾聽巫師說過，早期排灣族是室內葬，往生者以蹲坐姿態放入陶甕內，埋在家中室內，貴族家人往生頭部會覆蓋銅鍋器皿。早期銅器都是以物易物換來，非常珍貴，只有貴族使用，代表生前擁有財富和地位。

吳清生表示，除了銅器鍋蓋，還有日製的瓷碗，為了表達對祖先的敬畏，現在已把祖先物品，放入家族祖靈屋內保存，「要保留當傳家之寶，讓後世代代相傳」。

台坂部落位於大竹高溪上游支流河階，居民有不同時期、不同地域遷移而來的排灣族人，並由拉里巴、佳阿烏、加發哪額、加滿額斯4個部落組成。（編輯：謝雅竹）1081025