跆協罷免理事長吳兩平 奧亞運特定團體第一人

中華民國跆拳道協會26日舉行理事會，通過罷免理事長吳兩平，跆協理事應曉薇（圖）受訪表示，「已經沒有辦法再去討論、研究、檢討，到底過去一年發生什麼事，只能說從今天開始，必須讓跆拳道浴火重生」。中央社記者黃巧雯攝 108年10月26日

（中央社記者黃巧雯台北26日電）中華民國跆拳道協會今天召開理事會，通過罷免理事長吳兩平，這也是首名奧亞運特定體育團體理事長被罷免成功。吳兩平則說已走法律程序，「假如真的有做什麼錯事，我自己就會下來」。

吳兩平先前遭指控經費浮報、安插兒子擔任協會人員，教育部專案小組行政調查結果8月下旬出爐，不但對跆協祭出警告，並停止明年工作計畫經費部分補助。

跆協今天在台北市政府B1元福樓召開罷免第12屆理事長理事會，開會結果出爐，35名理事中，共27人出席，其中22張同意罷免票、2張不同意票與3張空白票，符合規定理事出席人數需達1/2，同意票達出席人數2/3，正式通過罷免理事長吳兩平，並由副理事長張火爐暫時代理理事長一職。

跆協理事應曉薇表示：「已經沒有辦法再去討論、研究、檢討，到底過去一年發生什麼事，只能說從今天開始，必須讓跆拳道浴火重生。」

吳兩平則說：「不是要給人家罷免就罷免，罷免也是一定要有理由，從頭到尾我只知道，我出錢就是在幫跆拳道，我一毛錢也沒碰，3大賽也沒有去碰。」

吳兩平指出，之前就已經在走法律程序，「幹嘛急著把我罷免，我假如真的有做什麼錯事，我自己就會下來」。

體育署競技運動組科長盧淑姿表示，跆協今天理事會結束後，需先向體育署提報異動名單，並在一個月內、11月25日前完成改選，並在改選結束後一個月內，將結果呈報體育署。

針對理事長吳兩平被罷免一事，盧淑姿指出，這也是奧亞運特定體育團體有史以來首名被罷免的理事長，過去從來沒有發生過。

對於先前教育部專案小組曾對跆協祭出處分，將停止明年工作計畫經費部分補助，盧淑姿表示，未來將先延續行政處分，「新的理事長選上後，看他們的表現，再來爭取，我們這邊才能協助」。

盧淑姿強調，攸關選手權益相關經費包括出國參賽、集訓、裝備不受影響，但協會舉辦全國賽的部分，可能會有所影響。（編輯：張芷瑄）1081026