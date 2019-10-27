12強賽日本左投今永昇太 預期扛對中華隊先發

（中央社記者謝靜雯台北27日電）世界12強棒球賽預賽與中華隊同組的日本隊，昨天與歐力士隊打練習賽，左投今永昇太先發3局無失分，預期將扛起預賽對中華隊先發投手，打線方面，鈴木誠也將扛起第4棒。

世界12強棒球賽B組預賽將於11月5日在台中洲際、桃園棒球場兩地開打，台灣與日本、委內瑞拉、波多黎各同組，中華隊將於預賽第3戰11月7日與日本交手。

日本隊昨天與歐力士隊打練習賽，由橫濱隊左投手今永昇太先發，今永昇太投3局被敲2支安打，投出2次三振、無失分，狀況調整的不錯。

今永昇太除了要習慣此次12強賽實施的投手出手秒數限制外，還有比賽用球的適應，他表示，希望可以投出位移幅度更大的卡特球，在昨天練習賽中嘗試，收到不錯的效果。

軟銀隊王牌投手千賀滉大辭退日本國家隊，今永昇太成為投手群中倚重的左投手戰力，日本隊總教練稻葉篤紀表示，他在實戰表現很出色，可以有效的製造滾地球出局數以及三振打者。

打線方面，近幾場練習賽日本隊都由鈴木誠也扛4棒，也有全壘打表現，稻葉篤紀鬆口，鈴木誠也狀態很好，將會讓他扛起中心棒次第4棒重任。

對於扛起4棒重任，鈴木誠也表示，「不多想，把可以做的事情做好」，抱著不能輸的決心，希望可以在12強賽全勝。（編輯：張銘坤）1081027