世界大賽G6太空人拚封王 魏蘭德渴望終結連敗

（中央社休士頓28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）在世界大賽舞台未達個人高標，但在明天關鍵第6戰先發有望助球隊封王，改寫個人戰史。

魏蘭德23日在世界大賽第2戰主投6局被敲7安，失4分全是自責分，送出3次保送，苦吞敗投，讓華盛頓國民在7戰4勝制的世界大賽取得2連勝領先。

太空人之後在華盛頓強力踢館，最後連贏3場逆轉戰局，反以3勝2敗率先「聽牌」，接下來有兩次機會在主場抱回3年內第2冠。魏蘭德將在第6戰為太空人尋求冠軍，同時力拚個人世界大賽首勝。

路透社報導，魏蘭德昨天在太空人贏得第5戰前說：「那顯然會是重要的一刻，如果能發生，我會珍惜這個生涯重要時刻。」

太空人2017年從底特律老虎延攬到這位夢寐以求的資深右投，儘管他在例行賽續航力極佳，但到了最重要的大賽卻乏善可陳。

36歲的魏蘭德上週在第2戰躍居大聯盟季後賽史三振王，但同一夜的敗投也寫下難堪紀錄，成為大聯盟唯一在世界大賽0勝5敗的投手。

拿下首勝可能有些困難度，尤其魏蘭德將對上已有對戰經驗的打者，對方經過第2戰應更有感想。魏蘭德談到同一系列賽兩度面臨對手時說：「確實會比較難投。一旦他們見過你有3、4個打數的情況，他們要做調整會容易一些。」

「你就是必須執行得更好一點。」

魏蘭德曾8度入選明星賽，也拿過美國聯盟賽揚獎（Cy Young Award），隊友對他在第6戰的表現有信心。

昨天第5戰先發助太空人以7比1獲勝的投手柯爾（Gerrit Cole）說：「他準備好迎接這一刻。我們整個系列賽下來一直來回溝通，看要如何調整戰況並發動攻擊。他將為我們奠定勝基。」

國民也將背水一戰，以防在第6戰淘汰，力拚逼入第7戰決勝尋求隊史首冠。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1081029