重回無殼蝸牛現場 居住正義改革聯盟4日啟夜宿東區

民團「居住正義改革聯盟」主辦「終結金權政治 實現居住正義」系列行動，4日起一連5天在台北龍門廣場發起「夜宿東區」活動，現場搭起一頂頂帳篷，號召民眾以行動表達無殼蝸牛的憤怒。中央社記者張皓安攝 108年11月4日

（中央社記者郭建伸台北4日電）重回30年前的無殼蝸牛運動現場，居住正義改革聯盟今天開啟夜宿東區5天活動。時代力量立委黃國昌擔任聯盟共同發起人，他晚間現身現場，表示8日將和報名活動的年輕朋友一起夜宿東區。

無住屋者團結組織於1989年6月底發起無殼蝸牛運動，並串連萬人夜宿忠孝東路。居住正義改革聯盟今天重返當年現場，並展開連續5天的夜宿活動，9日則舉辦「東區大集結」集會；龍門廣場部分土地屬於捷運局所有，主辦單位僅租借到廣場一部分，現場統計有50個帳篷，共計有250人輪流參與夜宿活動。

活動現場每晚上都舉行露天座談，今天由台灣居住正義協會理事長黃益中、前台北市都發局長林洲民，以及崔媽媽基金會執行長呂秉怡、社會住宅推動聯盟研究員廖庭輝輪流闡述想法。

黃國昌會前受訪時說，居住問題是年輕人直接面對的生活問題，且低薪高房價嚴重壓迫青年，也導致台灣少子化的國安危機；年輕人關心居住問題，夜宿活動一開放民眾登記後，就馬上額滿，青年報名志工也相當踴躍。

民團「居住正義改革聯盟」發起「終結金權政治 實現居住正義」系列活動，4日在台北龍門廣場號召民眾「夜宿東區」，盼以行動喚起行動，讓政府重視台灣居住困境。中央社記者張皓安攝 108年11月4日

黃國昌表示，這次活動資金160萬元採取公開募資，72小時就達標，聯盟將把資金每一分毫都用在居住正義；9日活動結束後，將請會計師查核帳目並公開，感謝捐款民眾。

黃國昌指出，聯盟每天晚上都有活動，他是周五的特別來賓，所以他當天晚上將睡在東區。

林洲民表示，2014到2018年時，台北市編列828億預算，要做1.2萬戶社會住宅，但市府2019年就停下來，「一樣的人（市長），誰告訴你不要做？」

林洲民說，荷蘭的公宅是台灣的400倍，台灣現在居住問題比絕望更絕望，直言「不蓋公宅的政府是懶惰的政府」。

黃益中指出，去年賴清德當行政院長時，將實價登錄2.0的法案送到立法院，但最後卻沒通過，呼籲年輕人除了關注「亡國感」，也要關心自己的居住正義。

黃益中說，藍綠大黨及其他小黨，不要只關心「芒果乾」；台灣簽署了人權兩公約，而政治人物提到香港反送中時，就會強調要言論自由等人權，但說到居住正義就噤聲，呼籲居住正義不該是「選擇性人權」。（編輯：紀淑芳）1081104