台企銀總經理施建安爆婚外情申請退休

台企銀總經理施建安（圖）傳出與女秘書關係曖昧，台企銀5日下午召開常務董事會，施建安已在會上申請退休。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）台企銀總經理施建安傳出與女秘書關係曖昧，疑似有婚外情。台企銀今天指出，施建安已申請退休，稍晚將發布重訊；財政部長蘇建榮則表示，尊重不慰留。

台灣中小企業銀行總經理施建安與張姓女秘書關係曖昧，因張女前夫在座車中放置錄音筆錄音，兩人關係才曝光，張女前夫進而控告兩人妨礙家庭，並向法院訴請離婚；最終張女與前夫和解、簽字離婚，並賠償百萬，張女前夫也撤告，台北地檢署因此對兩人做出不起訴處分。

台企銀今天下午召開常務董事會，施建安已在會上申請退休，常董會正在討論退休事宜，稍晚會發布重訊對外說明。

財政部長蘇建榮今天傍晚出席財政部「流金稅月賦譽典藏檔案展」開跑記者會，對媒體追問是否接受施建安辭職，他回應，既然他（施建安）提出辭職，尊重其決定，台企銀總經理一職將暫時先由董事長黃博怡指派，繼任人選後續會報行政院核定。

出席同場活動的財政部次長阮清華表示，財政部對公股代表要求都很嚴謹，除公務表現外，也應重視私德，希望公務以外的私德也能成為典範，以維護公股形象，行事應更加謹慎。

1954年次的施建安，過去曾在彰銀歷練30多年，因長得高及外型出眾，在彰銀時期曾被稱為「彰銀四公子」之一。施建安國際經驗豐富，曾為本國銀行派駐中國的第一位主管，且相關資歷完整，2018年3月才轉戰台企銀擔任總經理，雖今年已年滿65歲達屆退年齡，但仍獲延任一年至2020年7月。

台企銀也在稍晚發布新聞稿表示，為免影響業務正常運作與發展，施建安已在常務董事會上口頭表達請辭之意，會中黃博怡並表達感謝施建安於服務期間對銀行所做的貢獻及努力。（編輯：林孟汝）1081105