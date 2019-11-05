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世界12強棒球賽開打
世界12強棒球賽2日至17日開打，中華5日首戰對上波多黎各，之後依序對戰同組的委內瑞拉、日本，分組前2名能進東京複賽，只要名次高於韓國、澳洲，就能進軍奧運。（圖取自facebook.com/WBSC）
世界12強棒球賽開打
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世界12強棒球賽開打6/14

12強繳好投首戰建功 江少慶：對自己表現滿意

最新更新：2019/11/05 23:28
2019世界12強棒球賽B組預賽，中華隊5日首戰交手波多黎各，先發投手江少慶主投6局僅失1分，他表示，對自己表現很滿意，是一場很好的比賽。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
2019世界12強棒球賽B組預賽，中華隊5日首戰交手波多黎各，先發投手江少慶主投6局僅失1分，他表示，對自己表現很滿意，是一場很好的比賽。中央社記者張新偉攝　108年11月5日

（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界12強棒球賽中華隊首戰以6比1擊退波多黎各，先發投手江少慶主投6局僅失1分，他表示，對自己表現很滿意，是一場很好的比賽；捕手張進德也稱讚他都能投到想要的位置。

世界12強棒球賽 帶你看門道

江少慶用93球主投6局，僅被敲出3支安打，送出5次三振，失1分。江少慶3局上雖然遇到裁判將三振誤判為擦棒球，但他不受影響還是再度三振掉對手；6局上面對最後一個打席時，右腳一度有不舒服現象，最後仍順利解決打者。

江少慶賽後表示，「前幾天就有跟捕手張進德做足功課，研究情蒐報告，今天對自己表現很滿意。第6局主要是腳有點抽筋，也跟體力有點下滑有點關係，但還是很努力完成那局。」

世界12強棒球賽B組預賽5日開打，中華隊首戰交手波多黎各，推出江少慶（圖）先發搭配張進德蹲捕。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
世界12強棒球賽B組預賽5日開打，中華隊首戰交手波多黎各，推出江少慶（圖）先發搭配張進德蹲捕。中央社記者張新偉攝　108年11月5日

這次能入選12強賽，江少慶說：「入選就是對我的肯定，只想要把最好的表現留給台灣。」他認為，這場是很好的比賽，也對自信心提升有很大幫助，若中華隊最後能晉級在東京進行的複賽，他說：「會再盡全力拿出好表現。」

與江少慶搭配的捕手張進德則表示，「今天照著我們情蒐準備好的東西，因為打者習性不一樣，每個play結束都會看一下要怎麼去配球，最主要是少慶今天都能投到想要的位置」。

至於此戰配球模式，張進德表示，變化球與直球大約一半一半，「因為打者揮棒很積極，前半段變化球比較多，後半段就以直球的方式，少慶整體都投得不錯，內外角高低都可以，很棒」。（編輯：張雅淨）1081105

影片來源：世界棒壘總會 (WBSC) YouTube頻道
2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，中華隊先發投手江少慶演出6局失1分優質先發，牛棚陳冠宇、陳禹勳及陳鴻文聯手守成，中華隊最終以6比1奪下首勝。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，中華隊先發投手江少慶演出6局失1分優質先發，牛棚陳冠宇、陳禹勳及陳鴻文聯手守成，中華隊最終以6比1奪下首勝。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
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