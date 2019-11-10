國艦國造 蘇貞昌：台灣有這實力

（中央社記者楊思瑞台南10日電）行政院長蘇貞昌今天在台南接受媒體聯訪，被問到中國國民黨總統參選人韓國瑜提出國艦國造是假議題時表示，台灣有這個實力，國艦國造一定讓國人眼睛一亮。

蘇貞昌上午前往台南視察南部科學園區台南園區擴建三期預定地，會前接受媒體訪問時，媒體詢問對韓國瑜提到執政團隊像匈奴、以及國艦國造是假議題有何看法。

蘇貞昌表示，台灣民主政治已經很成熟，要選總統的人起碼要尊重選民。不能因為自己選情不好，罵選民不入流，說什麼幾流的選民、幾流的選民，這很不好。進一步應該要為民表率，用語、用詞、內容都應該要有相當的水準。

他說，他一直覺得韓國瑜用語粗鄙，想法都還落在當年的舊時代，離現在的時空背景、台灣的進步好像好遠。台灣的科技實力從半導體到很多方面，其實有很多涉及國防機密，恐怕韓國瑜不一定清楚。

蘇貞昌指出，在國軍先進科技人員的研發、及民間廠商的實力進步下，我們有這個實力。請韓國瑜多讀點資料，不要看不起自己。國艦國造一定會如總統蔡英文所宣示，讓國人眼睛一亮。

他說，另外，也要感謝最強盟友美國，所以我們可以買到最先進戰機、戰車，以及相關設備。請韓國瑜不要看不起自己，不要唱衰國軍。（編輯：李亨山）1081110