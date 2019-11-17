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李亞軒吳芳嫻聯手 奪海碩女網賽女雙冠軍

最新更新：2019/11/17 18:33
台灣網球女將李亞軒（左起）與吳芳嫻17日在2019台北海碩網球公開賽女雙決賽，以4比6、6比4、10比7擊敗大會第2種子、斯洛維尼亞女將賈柯波維琪與蒙特內哥羅的科維妮奇，首度拿下海碩女網賽女雙冠軍。（圖取自facebook.com/oecopen）
台灣網球女將李亞軒（左起）與吳芳嫻17日在2019台北海碩網球公開賽女雙決賽，以4比6、6比4、10比7擊敗大會第2種子、斯洛維尼亞女將賈柯波維琪與蒙特內哥羅的科維妮奇，首度拿下海碩女網賽女雙冠軍。（圖取自facebook.com/oecopen）

（中央社記者龍柏安台北17日電）上一次海碩女網賽由地主組合拿下女雙冠軍，已是2014年詹詠然與詹皓晴這對詹家姊妹，李亞軒與吳芳嫻則是相隔5年後，首組在海碩女網賽奪冠的地主組合。

台灣網球女將李亞軒與吳芳嫻今天在2019台北海碩網球公開賽女雙壓軸決賽，不受首盤領先遭對手逆轉的打擊，靠著接下來連追2盤，最終以4比6、6比4、10比7擊敗大會第2種子、斯洛維尼亞女將賈柯波維琪（Dalila Jakupovic）與蒙特內哥羅的科維妮奇（Danka Kovinic），合拍後首度拿下海碩女網賽女雙冠軍。

總獎金12.5萬美元（約新台幣383萬）的台北海碩網球公開賽，今天在台北小巨蛋進行最終決賽，李亞軒與吳芳嫻首盤浪費4比2領先，反遭對手連拿4局，先以4比6棄守。

次盤李亞軒和吳芳嫻火力全開，開賽就連下4局，看似勝券在握，不料對手再次展開反撲，又連趕3局追上。

所幸關鍵時刻，李亞軒和吳芳嫻沒有亂了手腳，接下來兩次發球局都穩穩保住，以6比4扳回一成，也把戰線拖入最後的決勝盤。

決勝盤超級搶10，雙方共6度打平，在7比7平手之際，李亞軒和吳芳嫻沉著應戰，成功連搶3局，順利以10比7淘汰對手，首度在海碩女網賽女雙登頂稱后。（編輯：謝雅竹）1081117

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