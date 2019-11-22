決戰中台灣 英德分進合擊韓盧合體造勢

（中央社記者溫貴香、余祥台北22日電）2020決戰中台灣，總統蔡英文與副手賴清德「雙箭頭」分進合擊，24日週日「英德配」將在南投競選總部造勢活動合體，炒熱中台灣選情；對手國民黨總統參選人韓國瑜23日將與台中市長盧秀燕瑜合體，一起為立委參選人輔選。

距離總統暨立委選舉投票日不到50天，藍綠全力搶攻中台灣票倉，總統連任競選總部發言人阮昭雄受訪表示，「英德配」成形後，蔡總統、賴清德分進合擊，總統24日將前進中彰投，當天參加彰化立委選人洪宗熠競總、南投縣競總、彰化縣競總、台中市競總成立大會，蔡賴兩人也將在南投競總造勢活動上合體，搶攻國民黨主席吳敦義的故鄉。

阮昭雄說，總統週日下午1時出席民進黨立委洪宗熠二林競總成立後，隨即赴南投市參加南投競總成立，下午3時回到彰化市為彰化競總成立致詞，下午4時則是台中市競總成立的行程。

阮昭雄分析，立法院正副院長蘇嘉全、蔡其昌、交通部長林佳龍組成的「大台中鐵三角」9月已成形，加上英德「雙箭頭」，讓贏得中台灣更具信心。

至於彰化選情的部分，阮昭雄說，早在英德配宣布之前，英德兩人已多次為民進黨立委黃秀芳與陳素月輔選造勢，目前逐漸回穩；而上個月總統到埔鹽順澤宮參香也戴上冠軍帽，強力為洪宗熠拉抬選情。

國民黨總統參選人韓國瑜22、23日將走訪台中，23日將與盧秀燕瑜合體，一起為立委參選人輔選、拉抬氣勢。

盧秀燕日前對於是否將接任韓國瑜台中市競總主委一事遲未正面回應，但近日鬆口說，「正在考量中」，引發外界聯想。

地方人士說，盧秀燕已經答應接任韓國瑜台中競選總部主委，原訂23日當天韓國瑜台中競選總部要成立，但盧秀燕考量當天多個立委參選人的競選總部成立，為避免議題失焦，盼23日之後再公布，地方上也因此將競總成立活動，改為全國公教軍警消中部地區挺韓國瑜後援聯合大會。

韓國瑜今天出席台中工業區座談會，接著也會出席勞工、婦女、台中庶民輔選後援會成立大會，並安排參拜樂成宮，以及將在晚間與地方鄉親座談。

23日則以輔選立委參選人為主，也可望與盧秀燕在多個行程中合體，將從上午9時30分起以一路為立委參選人李中、黃馨慧、顏寬恒、林佳新、莊子富、黃仁、江啟臣的競選總部成立活動，也將參拜大雅永興宮。

23日晚間將從台中到彰化，出席農漁水利會後援會成立活動，以及黨慶活動。（編輯：蘇龍麒）1081122