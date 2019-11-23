台積電南京廠添新紀錄 量產不到一年即獲利

（中央社記者張建中新竹23日電）晶圓代工廠台積電南京廠再添新紀錄，量產不到一年時間便單季轉虧為盈，是台灣廠商赴中國大陸投資首家獲利的12吋晶圓廠。

台積電南京廠甫於2018年10月31日舉辦開幕暨量產典禮，擔任台積電（南京）董事長的台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅當時說，南京廠打破台積電多項紀錄，不僅建廠最快、上線最快，也是最美的廠區。

何麗梅指出，台積電2015年決定到南京投資，經過15個月評估及前期籌備工作，2016年3月28日與南京市政府簽約，並在當年7月7日動土，隨後於2017年9月12日舉行進機典禮，從動土到進機只花14個月。

台積電南京廠從進機再到開始生產不到半年時間，以12奈米及16奈米製程為主，是中國大陸製程技術最先進的12吋晶圓廠，初期月產能為1萬片。

因應客戶強勁需求，台積電南京廠今年底月產能將擴增至1.5萬片，預計明年進一步達到2萬片規模。據台積電財報資料顯示，台積電南京廠第3季已經順利轉虧為盈，單季獲利新台幣8.84億元。

相較上海廠量產超過5年後才轉虧為盈，台積電南京廠量產短短不到1年便單季轉虧為盈，再添一項耀眼的新紀錄，台積電南京廠同時也是台灣廠商赴中國大陸投資最快獲利的12吋晶圓廠。

相較聯電最早前進中國大陸投資12吋晶圓廠，位於廈門的12吋廠聯芯早於2016年第4季便導入量產，比起台積電南京廠早了2年左右時間。

據聯電財報資料顯示，聯芯今年第3季營運持續虧損，虧損25.71億元，今年前3季共虧損78.06億元，聯電持股比重64.95%，認列50.7億元投資損失。

聯芯目前月產能1.8萬片，以28奈米製程為主，內部估計，月產能若達到2.5萬片初期目標，營運便有機會轉虧為盈，只是目前尚無擴產至2.5萬片的具體時間表。（編輯：張均懋）1081123