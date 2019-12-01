採砂爭議 黃國昌：韓國瑜勿躲律師背後放煙霧彈

針對李佳芬家族遭爆涉占國有地採砂案，時代力量立委黃國昌（圖）1日呼籲，國民黨總統參選人韓國瑜應站出來誠實面對，不要躲在律師背後放煙霧彈。中央社記者張新偉攝 108年12月1日

（中央社記者王揚宇台北1日電）針對李佳芬家族遭爆涉占國有地採砂案，時代力量立委黃國昌今天呼籲，國民黨總統參選人韓國瑜應站出來誠實面對，不要躲在律師背後，用濫訴當作手段，企圖放煙霧彈，這非總統參選人應有格局。

黃國昌11月29日舉行記者會，質疑韓國瑜和其妻子李佳芬，過去分別擔任立委、雲林縣議員，利用權勢「讓國家機器動起來」，在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間「圈地」，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場，成為近日媒體關注焦點。

針對此案，黃國昌今天前往台北市濱江果菜市場拜票時，接受媒體採訪指出，韓國瑜不要再模糊焦點，要誠實面對，明天他將在立法院議事質詢時，進一步對此案提出說明。

而在黃國昌拜票同時，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之、競辦顧問鄭照新、法律顧問葉慶元召開記者會。鄭照新表示，韓國瑜岳父李日貴設立「大通砂石公司」是獲「開採改善計畫契約」的業者，沒有盜採問題。

鄭照新說，黃國昌連採集後的「洗選場址協調」與「已獲開採改善計畫契約非盜採」的界線都分不清楚，就莫名指控他人盜採，並且聲稱韓國瑜夫婦特權關說，根本搞不清楚狀況，請立刻道歉更正，否則按鈴提告。

隨後，黃國昌召開記者會反擊指出，他已於11月28日在臉書發文，說明相關「聯管計畫」背景，但韓國瑜的法律顧問竟然將聯管計畫與濫用國家資源蓋新堤防，為自家砂石場圈地牟取私利混為一談，企圖轉移焦點。

黃國昌表示，新堤防所圈出的地，在上面違法使用的，就是由李佳芬家族的砂石場，這跟聯管計畫是兩碼子事，而且如果不是非法占有，當初怎麼會被數度裁罰。

至於對方說不排除要提告，黃國昌說，奉勸韓國瑜不要用濫訴當作手段，想要恐嚇他，針對關鍵問題，韓國瑜應站出來誠實面對、直球對決，不要躲在律師背後放煙霧彈，模糊問題焦點，這不是總統參選人應有的基本格局。

另外，黃國昌指出，韓國瑜的顧問聲稱「占有是永遠不可能合法的概念」，他聽的非常詫異，因為一般法律系的學生，都能分辨有權占有、無權占有、非法占有、合法占有的不同，怎麼會用占有是永遠不可能合法的概念，來幫自己非法占有國有地搞砂石場，要企圖開脫。（編輯：蘇志宗）1081201