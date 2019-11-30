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採砂爭議 韓國瑜：若有不法請黃國昌勇敢按鈴申告

最新更新：2019/11/30 18:40
針對時代力量立委黃國昌（左）緊咬採砂案，國民黨總統參選人韓國瑜（右）30日表示，若他有不法，請黃國昌勇敢到地檢署按鈴申告。（中央社檔案照片）
針對時代力量立委黃國昌（左）緊咬採砂案，國民黨總統參選人韓國瑜（右）30日表示，若他有不法，請黃國昌勇敢到地檢署按鈴申告。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北30日電）針對時代力量立委黃國昌緊咬採砂案，國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，若他有不法，請黃國昌勇敢到地檢署按鈴申告，不要在總統大選剩40幾天放消息，意圖影響選情。

黃國昌日前秀公文控韓國瑜任立委時濫用權勢，為妻子李佳芬家族蓋堤防圈地當砂石場；韓辦昨天晚間發出5點聲明回擊，稱一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。

韓國瑜下午出席全國身心障礙者權益保障論壇，會後接受媒體聯訪表示，他從政這麼多年，若跟國民黨或民進黨立委問起他的操守，他很有信心，他一切服務都是為公部門，西螺鎮長有需求，他們就開公聽會，都禁得起檢驗。

韓國瑜多次呼籲黃國昌，如果有不法，拜託立刻去檢舉、按鈴申告，不要在大選前40幾天放消息，意圖影響選情，按鈴申告才是負責任的立委。

韓國瑜強調，若他貪污，他會放棄假釋把他關到死，他所有的服務都是為公部門，為什麼影射、指控性這麼強。

至於今天傳出立場親藍的國會政黨聯盟黨主席悟覺妙天改支持總統蔡英文，韓國瑜說，這是民主、自由的社會，誰要支持哪一組總統參選人他完全尊重。

韓國瑜也重述他在臉書發文指出，選舉過程越骯髒，得到政權必定貪腐；選舉越乾淨，執政時一定越清廉。（編輯：張良知）1081130

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