黃國昌再秀公文 控韓國瑜岳家砂石場曾遭開罰[影]

時代力量立委黃國昌（圖）指國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬家族在韓國瑜擔任立委期間，涉嫌以特權助採砂牟利，30日下午再度舉行記者會，提出其他資料、文件等，進一步說明並提出質疑。中央社記者施宗暉攝 108年11月30日

（中央社記者范正祥台北30日電）時代力量立委黃國昌今天召開「請韓國瑜誠實面對 別再說謊」記者會，緊追採砂案，會中出示公文，指國民黨總統參選人韓國瑜岳家砂石場曾遭開罰，若是合法使用，為何會被開罰。

對韓國瑜回應若有不法請按鈴申告，黃國昌稍後在臉書上指出，或許韓請教過律師，知道自己在1997到1998年做這種圖利自家人的劣行時，針對圖利罪的追訴權時效，「刑法」限於20年，早已超過，所以才敢這樣嗆。

黃國昌29日上午舉行記者會，質疑韓國瑜和李佳芬過去分別擔任立委、雲林縣議員，利用權勢「讓國家機器動起來」，在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間圈地，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場，是典型的特權牟利。對於黃國昌的指控，韓國瑜競選辦公室29日晚間提出5點聲明回應。

黃國昌今天下午召開「回應韓國瑜競選辦公室5點聲明」記者會認為，韓國瑜沒有針對有無介入關說「喬出新堤防」加以說明，這份韓國瑜競選辦公室5點聲明，「我是完全看不懂」。

記者會上，黃國昌強調他針對的是韓國瑜擔任立委及李佳芬擔任縣議員時，有無利用權勢濫用國家資源圈地謀取私利，重點不在韓國瑜岳父李日貴過去曾經營砂石公司。

對於韓國瑜競選辦公室5點聲明中提及，「西螺大橋堤防是當時鎮公所陳情，民國88（1999）年蓋好，延續段工程民國92（2003）年完工，但韓國瑜岳父李日貴的砂石公司在民國91年（2002）已申請停業，堤防做好之後，李家砂石公司也已停業，何來圖利之說。」黃國昌今天在記者會上也出示公文影本反駁。

黃國昌指出，2003年完工是延續工程部分，但李家早在提防完工前的1999年起就在使用這塊河川地，且根據經濟部2002年的公文明確指出，屬違規開發，並曾有對其開罰1萬銀元，也就是新台幣3萬元的紀錄，若一切合法使用，為何會被開罰。

黃國昌認為，韓國瑜對於相關土地是否合法占用，「完全沒有回答」；韓國瑜競選辦公室5點聲明完全是在「模糊焦點」、「不敢面對這問題」、「魚目混珠」。

他表示，今天要追問韓國瑜問題，包括非法占用由新堤防圈出的地，長達多久？以及期間是否曾經企圖轉為私有？他要求韓國瑜「別再說謊」，親自誠實面對。

黃國昌也預告，會在未來一週立法院議事質詢時，進一步提出對於此案說明。

此外，媒體提問，韓國瑜今天上午臉書重申「老話一句當選後我若貪污放棄假釋把我關到死」。對此，黃國昌認為，那是政治語言、選舉語言沒太大意義。（編輯：鄭雪文）1081130