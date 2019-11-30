黃國昌再秀公文 控韓國瑜岳家砂石場曾遭開罰[影]
（中央社記者范正祥台北30日電）時代力量立委黃國昌今天召開「請韓國瑜誠實面對 別再說謊」記者會，緊追採砂案，會中出示公文，指國民黨總統參選人韓國瑜岳家砂石場曾遭開罰，若是合法使用，為何會被開罰。
對韓國瑜回應若有不法請按鈴申告，黃國昌稍後在臉書上指出，或許韓請教過律師，知道自己在1997到1998年做這種圖利自家人的劣行時，針對圖利罪的追訴權時效，「刑法」限於20年，早已超過，所以才敢這樣嗆。
黃國昌29日上午舉行記者會，質疑韓國瑜和李佳芬過去分別擔任立委、雲林縣議員，利用權勢「讓國家機器動起來」，在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間圈地，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場，是典型的特權牟利。對於黃國昌的指控，韓國瑜競選辦公室29日晚間提出5點聲明回應。
黃國昌今天下午召開「回應韓國瑜競選辦公室5點聲明」記者會認為，韓國瑜沒有針對有無介入關說「喬出新堤防」加以說明，這份韓國瑜競選辦公室5點聲明，「我是完全看不懂」。
記者會上，黃國昌強調他針對的是韓國瑜擔任立委及李佳芬擔任縣議員時，有無利用權勢濫用國家資源圈地謀取私利，重點不在韓國瑜岳父李日貴過去曾經營砂石公司。
對於韓國瑜競選辦公室5點聲明中提及，「西螺大橋堤防是當時鎮公所陳情，民國88（1999）年蓋好，延續段工程民國92（2003）年完工，但韓國瑜岳父李日貴的砂石公司在民國91年（2002）已申請停業，堤防做好之後，李家砂石公司也已停業，何來圖利之說。」黃國昌今天在記者會上也出示公文影本反駁。
黃國昌指出，2003年完工是延續工程部分，但李家早在提防完工前的1999年起就在使用這塊河川地，且根據經濟部2002年的公文明確指出，屬違規開發，並曾有對其開罰1萬銀元，也就是新台幣3萬元的紀錄，若一切合法使用，為何會被開罰。
黃國昌認為，韓國瑜對於相關土地是否合法占用，「完全沒有回答」；韓國瑜競選辦公室5點聲明完全是在「模糊焦點」、「不敢面對這問題」、「魚目混珠」。
他表示，今天要追問韓國瑜問題，包括非法占用由新堤防圈出的地，長達多久？以及期間是否曾經企圖轉為私有？他要求韓國瑜「別再說謊」，親自誠實面對。
黃國昌也預告，會在未來一週立法院議事質詢時，進一步提出對於此案說明。
此外，媒體提問，韓國瑜今天上午臉書重申「老話一句當選後我若貪污放棄假釋把我關到死」。對此，黃國昌認為，那是政治語言、選舉語言沒太大意義。（編輯：鄭雪文）1081130