黃國昌秀公文控涉特權採砂 韓辦5點聲明回擊

時代力量立委黃國昌（左）指控國民黨總統參選人韓國瑜（右）任立委時濫用權勢，為妻子李佳芬家族蓋堤防圈地當砂石場。韓辦29日晚間發出5點聲明表示，絕無不法，亦無圖利特定業者。中央社記者施宗暉、謝佳璋攝 108年11月29日

（中央社記者陳俊華、余祥台北29日電）時代力量立委黃國昌指控國民黨總統參選人韓國瑜任立委時濫用權勢，為妻子李佳芬家族蓋堤防圈地當砂石場，並公布由韓國瑜簽名的會議紀錄。韓辦晚間發出5點聲明表示，一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。

黃國昌上午舉行記者會時指出，韓國瑜及其夫人李佳芬在1999年時分別擔任立委、雲林縣議員，卻利用權勢「讓國家機器動起來」，在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間圈地，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場，是典型的特權牟利。

記者會後，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之受訪質疑黃國昌是擠牙膏式的操作，指控前先拿出證據。

黃國昌隨後在臉書上出示一張民國87（1998）年1月8日台灣省政府的函文，行文單位是「韓立法委員國瑜等人員及單位」、受文者則是「經濟部水資源局」，主旨則是「研商濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難問題」會議紀錄，黃國昌更直指，「韓國瑜就是當事人！」

黃國昌下午再度發文指出，顯然韓國瑜不願意誠實面對，就讓「白紙黑字」來說話，並貼出包括「1997年12月24日研商濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難問題會議紀錄」、「1998年4月1日雲林縣舊西螺大橋處堤防新建及防汛道路改善案會勘通知」、「1998年4月1日雲林縣舊西螺大橋處堤防新建及防汛道路改善案會勘紀錄」等公文。

其中，「研商濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難問題會議紀錄」中，有韓國瑜與時任台灣省議員的周錫瑋親筆簽名；另一張「濁水溪西螺堤防緊鄰舊西螺大橋下游段水防道路建案」會勘紀錄中，代表「立法院韓委員國瑜」留下親筆簽名的，則是李佳芬。黃國昌說，「請問韓國瑜、李佳芬：上面的簽名還認得嗎？還是又害怕想起來？」

對於黃國昌的指控，韓國瑜下午受訪時並未正面回應，僅表示他不便多表述，一切依法，以總統參選人身分不願意講太多。

韓國瑜競選辦公室晚間則提出5點聲明表示，第一，時任立委的韓國瑜接受地方陳情，考量中南部疏濬建堤是民生所需，向中央爭取堤防建設，正是立委問政的表現。

韓辦說，當時韓國瑜受西螺鎮民委託出面協調，彙整興建堤防的建議送交給台灣省水利處，由時任台灣省水利處長李鴻源進行專業評估與防洪疏濬等水利規劃，再提報給中央經濟部做決定，一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。

韓辦表示，他們反而想問黃國昌是否有先關切新北市汐止區在內的七星區當地建設，還是因為即將卸任立委，名列不分區，就放生七星區選民了。

第二，西螺大橋堤防是當時鎮公所陳情，民國88（1999）年蓋好，延續段工程民國92（2003）年完工，但韓國瑜岳父李日貴的砂石公司在民國91年（2002）已申請停業，堤防做好之後，李家砂石公司也已停業，何來圖利之說。

第三， 有關於時序問題，李日貴的砂石事業公司「大通砂石行」成立時間為1979年（民國68年），當時李佳芬就讀高中，亦即經營事業時間遠早於韓國瑜李佳芬夫婦結婚（民國78年）前。而後1996年（民國85年）韓冰出生，至於黃國昌所提西螺堤防時程為1998至2003年間（民國87至92年），也從未說1998年是李日貴砂石公司「設立時間」。請轉載或報導媒體，切勿以訛傳訛。

第四、 韓辦明白時代力量當前有泡沫化的壓力，也理解需要透過「國昌機器」發言爭取聲量，但請勿含沙射影甚至抹黑。如有不法，歡迎舉發，與其關心30年前合法承租國有地的砂石開採，為何不關心現在是否仍有不法開採行為。

第五，韓辦呼籲選舉應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊，或是討論30年前舊事、冷飯熱炒。

黃國昌晚間進一步在臉書發文表示，韓國瑜白天閃躲迴避，等到晚上媒體要截稿時，才由競辦發出可笑的聲明，「韓市長，有膽就站出來吧！面對面、攤開資料、公開辯論」。（編輯：蘇志宗）1081129