兩岸密使曾永賢過世 遺憾台灣無當代日本研究

後生晚輩口中的「曾老師」、前總統府資政曾永賢3日晚間在台北過世，享耆壽97歲。（中央社檔案照片）

（中央社記者林克倫特稿）後生晚輩口中的「曾老師」、前總統府資政曾永賢3日晚間在台北過世，享耆壽97歲。外界常好奇曾永賢「兩岸密使」身分，但他不為人熟知者除了「豆花」，另一貢獻是協助當年首次執政的民進黨，建立起與日本智庫的二軌對話溝通平台。

曾永賢在前總統李登輝主政時期擔任國策顧問，於1990年代末期現身智庫。由於70多歲數加上輩份高，當時官場或學界等晚輩多以「曾顧問」或「曾老師」稱之；最令人熟悉畫面，是曾老師當年視力已不佳，常瞇著眼、微笑傾聽著年輕學者們發表高見。

日本產經新聞4月5日刊登連載「李登輝秘錄」指出，總統府前國策顧問曾永賢1992年年底身為時任總統的李登輝的密使，建立兩岸管道，背後與70年代已故的曾永賢胞兄曾永安有關。 中央社記者楊明珠東京攝 108年4月5日

2000年政黨輪替後，曾永賢轉擔任前總統陳水扁主政時期的資政，開始將重心轉到較少為人知的台灣與日本關係上，最大貢獻即是在擔任中華歐亞教育基金會副董事長兼執行長期間，於2002年成功在台北舉辦常態性「台日論壇」智庫二軌交流。

回顧當年時空，儘管台灣已邁向民主化，但日本官方對於將「台灣」與「日本」並列、仍十分敏感。曾永賢則鑑於台灣與日本的既有人脈關係將隨歲月老化，致力建立新生代台日學者間對話管道。

由於私下探詢日方對「台灣」二字無意見，遂以「台日」作為論壇名稱，採兩地輪流舉辦；而實際上，檯面上的公開對話是二軌，閉門座談已是1.5軌、差別僅是列席官員「不放名牌」。

以2003年在日本東京舉行的台日論壇為例，日方出席致詞貴賓是日前甫過世的前首相中曾根康弘，我方代表團除曾永賢，還有時任總統府秘書長邱義仁、國策顧問蕭新煌與吳榮義、國安會柯副秘書長承亨、陸委會副主委陳明通、立法委員陳唐山與蕭美琴等24人。

從與會名單可看出，曾永賢當年實際上是民進黨政府對日本關係的「義務牽線者」，背後是老一輩政治家對台灣後輩應如何發展日本關係的擔憂，而此關懷點也呈現在曾老師最遺憾的當代日本系列叢書上。

曾永賢對從事日本研究有一堅持：通曉日語。這是早年受日本教育與對大和民族繁雜禮貌禮數的體會，而原想規劃的叢書，則出於台灣對當代日本瞭解不足或是相對膚淺的體會，希望國人能對日本有更深層次的瞭解與研究。

無奈的是，台灣確實有許多熟悉日本偶像劇、歌手、動漫、歷史甚至A片等次文化的專家，卻找不到能探討當代日本國家、政治、社會、經濟與文化等各層面轉變的學者；叢書最後無疾而終，台灣欠缺日本研究專家也成為曾老師的心頭掛念。

2008年再次政黨輪替後，曾永賢卸下智庫職務正式退休，平日休養身體並進行口述歷史訪談記錄，對於人生的心路歷程轉變記錄在國史館出版的「從左到右六十年：曾永賢先生訪談錄」一書。

至於外界好奇的「兩岸密使」內情，曾老師的口述歷史要求，需等「當事人」全部離世後、方能公開；從業有風險、行業有行規，這是老一輩國家安全工作者的職業堅持與道德操守，敵友間的「信任」，至死方休。

再回首過往，對當年因緣際會兼差與曾老師共事過、現已是台灣學術圈一員的學者們，最懷念的應該是每週四的下午茶時間，幫忍不住嘴饞的曾老師，也點一碗台大公館豆花、不加糖水！（編輯：林克倫/邱國強）1081204