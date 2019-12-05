遭指抽換特勤情蒐韓國瑜 特勤中心：絕非事實

（中央社記者陳俊華台北5日電）國安局特勤中心執行長方正今天說，特勤中心秉持依法行政、行政中立、團結合作，絕不做安全維護工作以外的事情，媒體報導抽換特勤名單、硬塞駕駛等，絕非事實。

立法院內政委員會今天審查時代力量黨團提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案，及民進黨立委尤美女等人提出「境外勢力影響透明法」草案，邀請陸委會主委陳明通、國安局副局長胡木源等人列席。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天舉行記者會時表示，涉入私菸案的中校汪恩肇是被臨時硬塞入國民黨總統參選人韓國瑜團隊，多了兩名駕駛，配屬其妻李佳芬的座車；在維安特勤編組完成後，國安局再行抽換包括汪恩肇在內的3名組員，明顯是操作安排；國民黨立委王育敏更質疑，是否為了情蒐或蒐集韓國瑜動向。

方正會前受訪時表示，特勤中心秉持依法行政、行政中立、團結合作，絕不做安全維護工作以外的事情，至於媒體這兩天的報導絕非事實；並沒有「抽換名單」的問題，安維編組名單確定是在公開抽籤後，由胡木源召集國安局政風、督察單位，及特勤中心安維編組的幹部，共同研討決定的。

方正表示，每一組都有3到5員的調整，目的是要把最優秀同仁放到安維編組裡；每位總統參選人都有7名駕駛，參選人的座車、隨扈車都是由同仁擔任駕駛，所以沒有硬塞駕駛的問題。

方正說，至於少將帶班的問題，應該說是高階督導，這是行之有年，所有將級幹部從安維任務開始後，每天都在督導勤務，幾乎都沒有休假；最近有位陳姓上校因為椎間盤突出、舊疾復發才把他換掉，這也不是抽換名單的問題。

方正強調，特勤中心秉持依法行政、行政中立，絕不做安全維護工作以外的事。媒體詢問，是否被韓陣營不信任？方正說，「並沒有」。（編輯：蘇志宗）1081205