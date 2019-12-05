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台商回台累計158家 總投資額達7078億

最新更新：2019/12/05 16:28
經濟部投資台灣事務所5日通過華泰電子等2件台商回台投資申請案，將投資約新台幣46億元，累計158家台商回台總投資額達7078億元。（示意圖／中央社檔案照片）
經濟部投資台灣事務所5日通過華泰電子等2件台商回台投資申請案，將投資約新台幣46億元，累計158家台商回台總投資額達7078億元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北5日電）經濟部投資台灣事務所今天通過華泰電子等2件台商回台投資申請案，將投資約新台幣46億元，累計158家台商回台總投資額達7078億元；根留台灣則通過4案，將投資超過168億元。

投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台投資方案及根留台灣加速投資行動方案聯審會議，其中台商回台案件包括油壓泵製造大廠全懋精機及封測廠華泰電子，都規劃將中國大陸產線移回台灣。

華泰電子將大手筆投資近43億元，啟動高雄市楠梓加工出口區閒置廠房擴建計畫，目標搭上伺服器成長熱潮；全懋精機則將投資近3億元，在彰化田中建新廠擴增產能，有助帶動台灣上游零件及精密機械加工產業整體產值。

通過根留台灣加速投資行動方案聯審業者則包括昇陽國際半導體、穩懋半導體、全球傳動及不具名RFID（無線射頻辨識）領導廠商。

其中2家半導體業者將投資約139億元，昇陽國際半導體客戶包括台積電、聯電、力積電等國內大廠，將在新竹竹科廠新設2條業界最先進再生晶圓自動化產線；穩懋半導體規劃擴建桃園廠房與無塵室、添購機械設備，預期新增超過600個本國就業機會。

全球傳動規劃投資逾17億元，在新北市鶯歌新建廠房，樹林廠擴增產線，預計新增445個本國就業機會；不具名RFID廠則將投資12億元新建廠房及辦公大樓，並導入自動智能化設備。

據經濟部統計，歡迎台商回台投資方案目前已有158家業者通過審查，共計將陸續投資7078億元，可望帶來5萬7801個就業機會；通過根留台灣審查業者則有31家，將投資近830億元，預期可創造5925個本國就業機會。（編輯：林興盟）1081205

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