世界人權日前夕 監察院發表泰源事件新書

（中央社記者游凱翔台北9日電）監察委員王美玉今天表示，泰源事件發生屆滿50年，這是一個被刻意抹滅的反抗事件，也是一段很多人不知道的台灣歷史，在世界人權日前夕，監察院將調查報告編印成「1970後山風雲_未竟的泰源革命」，盼讓消失的聲音被聽見，勇敢邁向未來。

王美玉下午透過新聞稿表示，西元1970年2月8日發生的泰源事件，是宣揚台灣獨立理念，但規劃未周詳的政治反抗事件，關押政治犯的台東泰源監獄等6名受刑人計劃奪取泰源監獄、宣揚台獨理念的反政府行動，但刺殺警衛連班長失敗被捕後，除鄭正成外其餘5人均被判死，從提起公訴到執行死刑只有2個多月。

王美玉指出，明天是世界人權日，泰源事件是被刻意抹滅的反抗事件，也是許多人不知道的台灣歷史，由於檔案被有意隱藏，造成不同政治立場各說各話，在世界人權日前夕，監察院將泰源事件調查報告編印成「1970後山風雲_未竟的泰源革命」一書。

她說，這本書的序文寫著「我反抗，故我們存在」，泰源事件是一個被刻意抹滅的反抗事件，究竟這群人是「革命者」、「叛亂犯」或「劫獄者」，反抗的理由為何，因為所有檔案均被有意隱藏，造成持不同政治立場的人各說各話，除影響政治受難者精神自由與保障民眾知的權利外，因無從定位反抗者，自難以悼念。

王美玉表示，真相是正義的道德表現，因為真相不明，正義也無從實踐，所以沒有真相就沒有真正和解，秉持著史料堆裡掘祕辛，權力面前講真話的原則，監察院盡力拼湊各種碎片，讓反抗者能夠沒有遺憾的重新活在歷史的長流中，弭平白色恐怖時期歷史的傷口。

她指出，這次調查是希望更能促進政治檔案全面公開，政府不應畏懼檔案的公開，更不應借由隱私權保障，阻擋家屬與世人瞭解真相的權利，只有全面檢視既存檔案，讓消失的聲音得以聽見、還原，真正的歷史才能重建，自由之樹才能維持長青，台灣人民才能走出過去，勇敢邁向未來。（編輯：謝佳珍）1081209