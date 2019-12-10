連續26年未刪 苗栗縣109年度總預算完成三讀

苗栗縣議會10日三讀通過109年度苗栗縣總預算案。儘管在野黨議員在審查會階段對多筆預算保留發言權或主張刪除，仍不敵國民黨人數優勢，創下連續26年縣府預算分文未刪紀錄。中央社記者管瑞平攝 108年12月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣議會今天三讀通過109年度苗栗縣總預算案。儘管在野黨議員在審查會階段對多筆預算保留發言權或主張刪除，仍不敵國民黨人數優勢，這也是縣府預算連續第26年分文未刪。

苗栗縣政府編列109年度歲入預算新台幣204億1433萬1000元，歲出201億8433萬1000元，舉借債務85億7600萬元，償還債務88億600萬元。總預算案上午在縣議會通過二、三讀。

縣長徐耀昌表示，今年預算較去年增加12億餘元，主要是前瞻計畫配合款以及對弱勢族群經費予以提高，感謝縣議會體恤縣府在財政拮据情況下務實編列預算，予以支持，將要求各局處團隊秉持專業創新求變，努力推動縣政，認真發揮每一分錢的最大價值。

苗栗縣議會過去25年來對縣府預算分文未刪，曾引發詬病，民進黨及議會改革連線這次會期「磨刀霍霍」，總預算案在分組審查階段，創縣議會有史來最多、高達84人次保留大會發言權紀錄，包括民進黨議員陳光軒、羅貴星、時代力量曾玟學、宋國鼎、無黨籍陳品安、黎煥強、禹耀東以及國民黨韓茂賢針對13筆預算表示意見。

陳光軒等在野、無黨籍議員提出質疑的預算，包括行政處一般事務費1800萬元，明顯高於前兩年編列的1400萬元許多；行政處補助苗栗縣退休公教人員協會辦理聯誼交流活動及諮詢經費60萬元有獨厚之嫌，另對於民政處250萬元國外旅費，補助使用對象包含鄉鎮市長，認為將與公所預算重複編列，主張予以刪除。

在野黨議員認為預算有盲點，應予以凍結或刪減，讓資源做更有效利用；國民黨團江村貴、徐功凡、鄭碧玉、鄭聚然等多名議員則指苗栗縣幅員遼闊，人口、面積都較鄰近新竹市多，預算規模卻更低，堅持「不應為刪而刪」。

韓茂賢表示，財政收支劃分法長期對苗栗不公，縣府財政現在「窮得一塌糊塗」，又有主計、中央緊盯，沒人可亂花或放進私人口袋，「砍了苗栗也不會發達」，建議待改善苗栗財政環境後，要刪再刪。

正反雙方歷經2小時討論，最後進行逐條表決，在野黨議員不敵國民黨團人數優勢，109年度苗栗縣預算案完成三讀，創下連續26年縣府預算分文未刪紀錄。

民進黨團書記長羅貴星會後表示「痛心」，對鄉親感到慚愧；時代力量曾玟學也在臉書發文「苗栗縣議會連續26年不刪除預算！連附帶決議都不給！」對於有疑慮預算要求刪除或提出說明報告使得動支之附帶決議，皆遭封殺，感到遺憾、失望透頂。（編輯：李錫璋）1081210