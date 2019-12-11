更多編輯台推薦新聞：
Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠
生活

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

倡議承認台灣主權 美眾議員約霍不角逐連任
國際

倡議承認台灣主權 美眾議員約霍不角逐連任

反映性別去二元化 韋氏辭典2019年度代表字they
國際

反映性別去二元化 韋氏辭典2019年度代表字they

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

黃國昌提事證 質疑韓國瑜岳家未繳282萬補償金

最新更新：2019/12/11 14:10
時代力量立委黃國昌（圖）11日在黨團舉行記者會，指國民黨總統參選人韓國瑜岳家李家，非法占用國有地又積欠補償金，「完全就是，國家的就是我家的概念」。中央社記者施宗暉攝 108年12月11日
時代力量立委黃國昌（圖）11日在黨團舉行記者會，指國民黨總統參選人韓國瑜岳家李家，非法占用國有地又積欠補償金，「完全就是，國家的就是我家的概念」。中央社記者施宗暉攝 108年12月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）時代力量立委黃國昌緊追國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬家族砂石案，並於今天召開記者會，出示國產署於2002年給大通砂石公司的公文，要求繳交非法占用的新台幣282萬多元使用補償金，但最後一毛都沒繳。

黃國昌11月29日舉行記者會，質疑韓國瑜和其妻子李佳芬，過去分別擔任立委、雲林縣議員，利用權勢「讓國家機器動起來」，在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間「圈地」，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場。

黃國昌今天再度召開記者會，質疑大通砂石公司長期非法占用國有土地，財政部國有財產局事實上早在2002年就已現勘確定，並曾命其依法繳納自2000年登記為國有地後至2002年間，非法占有的使用補償金。

黃國昌也在記者會出示當時財政部國有財產局台灣中區辦事處雲林分處，於2002年11月給大通砂石的函；黃國昌說，國產局在2002年11月27日要求大通砂石繳交使用補償金282萬多元，不過韓李家族完全沒當一回事，擺爛不繳，也沒歸還土地。

黃國昌質疑，當初行政部門是如何縱容、包庇這種有權有勢的地方派系家族，這完全是「國家就是我家的概念」。

黃國昌接著說，李佳芬的父親李日貴於2006年，要將圈起來的那塊地，向國有財產局申請做為簡易休閒農場。

黃國昌指出，前面這段時間（2000年3月至2002年6月）非法佔用土地，使用補償金半毛都沒繳，他也搞不懂國有財產局是透過哪種行政認定手段，往前回溯算出，2002年7月到2006年4月這段期間的補償金，只要繳4萬7000多元就可以。

黃國昌說，這件事情國有財產署要站出來說明，當初是誰縱放、放棄國家權力，韓國瑜跟李佳芬也要出面說明。此外，當時監委的調查報告也指出，那時候的國產局怎麼可以縱容私人、佔用國有地搞砂石場，相關行政單位也要出面說明。

現場媒體問黃國昌，針對韓國瑜競辦發言人鄭照新在臉書發文提到，「國產署認定面積，誤將其他公司施作堤防和低水護岸工程堆放機具也列入面積中」等說法；黃國昌表示，國有財產局2002年就發了處分書要他們繳錢，但半毛都沒繳，事情這麼明確，如果韓國瑜覺得他講的不實，把資料都帶來，站出來公開辯論。（編輯：紀淑芳）1081211

延伸閱讀
黃國昌指未繳補償金 韓陣營：又是烏龍爆料黃國昌秀公文控涉特權採砂 韓辦5點聲明回擊黃國昌質疑特權關說 韓國瑜：問心無愧依法提告
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報