蔡營：羅智強干擾媒體整合總統辯論 請適可而止

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄今天說，過去這麼多年來，唯一以媒體立場為理由，試圖干擾媒體間整合協調總統辯論期程的只有北市議員羅智強，還有他宣稱代表的韓國瑜陣營，為讓辯論順利進行，羅智強政治操作請適可而止。

阮昭雄下午表示，蔡總統從2012年參與總統選舉以來，每次的大選辯論都有參與，從來沒有指定特定媒體的問題。不清楚羅智強或許基於個人政治意圖，又或者擔心韓國瑜在辯論時可能表現不佳，以至於連日來一再謊稱蔡總統指定特定媒體，為個別媒體貼標籤，拖延辯論的準備期程。

阮昭雄說，事實很清楚，歷來聯合主辦總統大選辯論會的媒體，各種立場都有，但蔡總統及其團隊，還有當時其他組參選人的團隊，從來不曾拿媒體的立場當作藉口拒絕參與。相反的，過去這麼多年來，唯一以媒體立場為理由，試圖干擾媒體間整合協調期程的，只有羅智強，還有他宣稱代表的韓國瑜陣營。

關於總統大選辯論的舉辦，阮昭雄說，包括總統自己、副總統參選人賴清德與團隊都已經在進行準備，期待媒體間儘快啟動協調整合，讓辯論會可以順利舉行，也請諸如羅智強這樣的政治操作適可而止。（編輯：蘇志宗）1081211