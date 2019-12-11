更多編輯台推薦新聞：
5大修訂搶先看 新北美自由貿易協定取代26年歷史舊版本
國際

5大修訂搶先看 新北美自由貿易協定取代26年歷史舊版本

耶誕跨年渡假 新加坡媒體推台灣絕美4景點
生活

耶誕跨年渡假 新加坡媒體推台灣絕美4景點

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

蔡營：羅智強干擾媒體整合總統辯論 請適可而止

最新更新：2019/12/11 17:09

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄今天說，過去這麼多年來，唯一以媒體立場為理由，試圖干擾媒體間整合協調總統辯論期程的只有北市議員羅智強，還有他宣稱代表的韓國瑜陣營，為讓辯論順利進行，羅智強政治操作請適可而止。

阮昭雄下午表示，蔡總統從2012年參與總統選舉以來，每次的大選辯論都有參與，從來沒有指定特定媒體的問題。不清楚羅智強或許基於個人政治意圖，又或者擔心韓國瑜在辯論時可能表現不佳，以至於連日來一再謊稱蔡總統指定特定媒體，為個別媒體貼標籤，拖延辯論的準備期程。

阮昭雄說，事實很清楚，歷來聯合主辦總統大選辯論會的媒體，各種立場都有，但蔡總統及其團隊，還有當時其他組參選人的團隊，從來不曾拿媒體的立場當作藉口拒絕參與。相反的，過去這麼多年來，唯一以媒體立場為理由，試圖干擾媒體間整合協調期程的，只有羅智強，還有他宣稱代表的韓國瑜陣營。

關於總統大選辯論的舉辦，阮昭雄說，包括總統自己、副總統參選人賴清德與團隊都已經在進行準備，期待媒體間儘快啟動協調整合，讓辯論會可以順利舉行，也請諸如羅智強這樣的政治操作適可而止。（編輯：蘇志宗）1081211

延伸閱讀
韓陣營同意4家媒體辦辯論 籲蔡總統勿獨厚三立總統選舉 首場電視政見會18日登場2020總統電視辯論 宋陣營：辯論場次愈多愈好
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報