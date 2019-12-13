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韓國瑜後援會等社團粉專消失 臉書：違反社群守則

最新更新：2019/12/13 13:13
有網友發現無法進入部分總統參選人的Facebook後援會相關社團，Facebook回應，13日在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號，原因是違反社群守則。（圖取自臉書網頁facebook.com）
有網友發現無法進入部分總統參選人的Facebook後援會相關社團，Facebook回應，13日在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號，原因是違反社群守則。（圖取自臉書網頁facebook.com）

（中央社記者吳家豪台北13日電）有網友今天發現無法進入部分總統參選人的Facebook（臉書）後援會相關社團，Facebook回應，今天在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號，原因是違反社群守則。

有網友發現，今天無法進入「2020韓國瑜總統後援會（總會）」等公開社團。根據實測，Google搜尋結果仍會列出「2020韓國瑜總統後援會（總會）」，附註資訊顯示社團成員超過15萬人，但點擊後卻顯示「目前無法查看此內容」。

對此，Facebook今天向中央社記者表示，Facebook對任何違反社群守則，包含冒充身分與不實的互動手法，一向會採取行動。

今天Facebook在台灣移除了118個粉絲專頁、99個社團，以及用來管理這些粉絲專頁與社團的51個多重帳號。這51個多重帳號試圖以虛假手法提高貼文內容的人氣，違反Facebook的社群守則。

Facebook強調，揭露的這些行為，是Facebook持續主動審查平台上疑似不實行為的一部分，也是Facebook保護台灣選舉公正的一環。隨著選舉即將到來，Facebook會持續偵測平台上不實的互動手法以及其餘違反社群守則的行為，並主動採取行動。（編輯：張均懋）1081213

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