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台南玉井區縱火釀7死 嫌犯收押禁見

最新更新：2019/12/15 07:08
台南市玉井區集合住宅「真理家族前輩堂」14日凌晨發生火警，造成7人死亡，涉嫌縱火的曾姓男子（前中）由警方帶回警局偵訊後移送台南地檢署，台南地方法院15日凌晨裁定羈押，並禁止接見、通信。中央社記者楊思瑞攝　108年12月14日
台南市玉井區集合住宅「真理家族前輩堂」14日凌晨發生火警，造成7人死亡，涉嫌縱火的曾姓男子（前中）由警方帶回警局偵訊後移送台南地檢署，台南地方法院15日凌晨裁定羈押，並禁止接見、通信。中央社記者楊思瑞攝　108年12月14日

（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市玉井區真理家族前輩堂昨天凌晨遭曾姓男子縱火，造成7人死亡，台南地檢署聲請羈押，台南地方法院今天凌晨裁定羈押，並禁止接見、通信。

台南地院行政庭長林福來指出，曾男承認涉有刑法放火罪嫌、殺人罪嫌，依檢警偵辦證據，曾男犯罪嫌疑重大，之後將面臨鉅額民事求償及刑事重刑處罰，曾男和現居地的地緣關係不深，有逃亡之虞。

曾男所涉是最輕本刑為5年以上有期徒刑的重刑罪名，台南地院認定曾男規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，有逃亡、滅證、串供的可能。

另外，曾男涉及殺人、放火等罪嫌，造成多人死亡，害及人命，嚴重危害社會治安，妨害社會安寧，台南地院權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由的私益、身心狀況及防禦權受限制的程度，認定曾男應予羈押，並禁止接見、通信。

玉井區三埔里真理家族前輩堂昨天凌晨火警，46名居民中有37人逃出，2人跳樓逃生受傷、1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後宣告不治，其餘6人被發現時已明顯死亡。35歲的陳姓消防員在處理殘火時不慎由2樓摔下，左手臂疑骨折送醫。

曾男在事發後打電話向警方報案，指稱自己縱火，隨後由員警帶回警局偵訊，移送南檢，南檢複訊後向台南地院聲請羈押。（編輯：劉學源）1081215

台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨遭縱火，造成7人死亡。建築物一樓左、右兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間，順利脫困的居民多是住在建物右側與較高樓層。圖為建物正面外觀。中央社記者楊思瑞攝　108年12月14日
台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨遭縱火，造成7人死亡。建築物一樓左、右兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間，順利脫困的居民多是住在建物右側與較高樓層。圖為建物正面外觀。中央社記者楊思瑞攝　108年12月14日
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