台南縱火7死 黃偉哲舉與惡劇情正視社會潛在危險

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南玉井今晨縱火造成7死，台南市長黃偉哲以電視劇「我們與惡的距離」為例說，病患和罪犯僅一線之隔，病患應給予協助就醫；因身心疾病造成社會危險又是另個需正視問題。

黃偉哲上午前往柳營奇美醫院探視在玉井區縱火案受傷的陳姓消防人員。他接受媒體訪問指出，曾男是一名有嚴重反社會人格的人，依衛生局相關資料，過去曾有思覺失調等相關就醫紀錄；11月才剛服刑出獄，對家人及社會都是一個危險，曾男在犯後有一些陳述，但因偵查不公開不便透露。

黃偉哲說，從曾男過往來看，對社會是一個危險因子，他以「我們與惡的距離」為例，事實上病患和罪犯只有一線之隔，病患當然應該給予協助就醫，但連曾男家人都有被家暴的紀錄，避之唯恐不及，結果造成7死3傷的慘劇。

黃偉哲說，像曾男這樣心態和反社會性格的人，還有多少在社會上潛伏，依法論法來說，不能限制這些人的行動自由，但等到他們犯案，對社會造成危險就為時已晚。

黃偉哲表示，曾男11月出獄，12月就犯案，社會上還有多少這樣的人，面對這樣的人，難道就束手無策嗎，這是社會需要共同思考的問題，立法者也要思考，社會上真的還是有潛在不定時的危險炸彈，必須思考出解決方案，正視隱藏在社會上潛在危險分子的問題，不要讓類似的事情再發生。

對於今晨「真理家族前輩堂」縱火不幸，台南市政府社會局表示，玉井區真理家族前輩堂火警發生時，住宿46人中7死2傷，目前傷者已返回真理家族前輩堂。另外，楠西消防隊員陳俊豪殘火處理時不慎由2樓摔下，造成左臀及左手腕骨折，送柳營奇美醫院，早上手術完成轉入恢復室，

社會局和玉井區公所已發放慰問金，死者每人新台幣1萬元、傷者每人5000元。社會局也指派社工前往醫院及事發地逐一探訪傷亡人員及家屬，主動聯繫罹難者戶籍地的台中、雲林等縣市政府，持續關懷與協助。（編輯：孫承武）1081214