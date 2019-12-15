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台南玉井縱火案釀7死
台南市玉井區「真理家族前輩堂」道場14日凌晨傳出火警，造成7人死亡，一名21歲曾姓男子自稱縱火，曾男曾因行為偏差被轉介到此處；疑似因離開後再要求入住被拒，而心生不滿。
台南玉井縱火案釀7死
新聞專題
台南玉井縱火案釀7死2/7

台南玉井遭縱火道場原是自用農舍 涉違法使用

最新更新：2019/12/15 13:14
台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨疑遭縱火，造成7人死亡。建築物一樓左、右兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間，順利脫困的居民多是住在建物右側與較高樓層。圖為建物正面外觀。中央社記者楊思瑞攝　108年12月14日
台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨疑遭縱火，造成7人死亡。建築物一樓左、右兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間，順利脫困的居民多是住在建物右側與較高樓層。圖為建物正面外觀。中央社記者楊思瑞攝　108年12月14日

（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南15日電）台南市玉井區真理家族前輩堂遭縱火造成7人死亡，市府初步調查，這座建築領有自用農舍使用執照，卻作為道場活動場所，已涉違法使用，將依違反區域計畫法等法規處理。

台南市政府工務局副局長王建雄今天指出，玉井區真理家族前輩堂建築位屬非都市土地農牧用地，周邊是果園、菜園、水泥鋪面停車場，建築物領有原台南縣玉井鄉公所民國93年核發的自用農舍使用執照。

王建雄表示，真理家族前輩堂遭縱火處是1樓入口通道，又值深夜，火勢迅速竄燒，民眾逃生不及，才造成重大傷亡。

他說，這座建築是道場修行群體的活動場所，且擅自隔間提供其他不特定人士住宿，已違反區域計畫法、建築法的規定，市府將要求限期改善，回歸到農舍使用。

真理家族前輩堂負責人張和平今天被媒體問到建築物相關問題時表示，這裡只是自己拜拜的地方，沒有對外宣傳或招募，不能說是所謂的公開道場。他說，建物所在地是農牧用地，當年委託友人協助申請相關執照，但已過了10多年，細節記不太清楚。

記者同時詢問外界關心內部隔間的安全問題，張和平表示，如果不是被縱火，安全性應該是百分之百。（編輯：黃世雅）1081215

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