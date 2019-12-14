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台南玉井縱火案釀7死
台南市玉井區「真理家族前輩堂」道場14日凌晨傳出火警，造成7人死亡，一名21歲曾姓男子自稱縱火，曾男曾因行為偏差被轉介到此處；疑似因離開後再要求入住被拒，而心生不滿。
台南玉井縱火案釀7死
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台南玉井縱火案釀7死2/6

台南玉井縱火案 一樓夾層死傷多

最新更新：2019/12/14 21:46
台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨疑遭縱火，造成7人死亡。建築物一樓左、右兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間，順利脫困的居民多是住在建物右側與較高樓層。圖為建物正面外觀。中央社記者楊思瑞攝　108年12月14日
台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨疑遭縱火，造成7人死亡。建築物一樓左、右兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間，順利脫困的居民多是住在建物右側與較高樓層。圖為建物正面外觀。中央社記者楊思瑞攝　108年12月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市玉井區「真理家族前輩堂」今天凌晨疑似遭縱火，造成7人死亡，死者所在位置集中在挑高一樓隔出的兩層空間內。因災後受損嚴重，遺體直到下午4時許才陸續被運出。

台南市政府消防局凌晨1時許獲報，指稱真理家族前輩堂冒出火煙。消防人員趕抵現場後，發現建物的左側冒出火煙，除了出水灌救，並協助居民逃生。

46名居民中有37人在火警初期順利逃出，2人跳樓逃生時受到輕傷，1人被救出時失去心肺功能，經送醫搶救宣告不治；其餘6人被發現時已明顯死亡。

真理家族前輩堂為3樓建物，正面中央一樓為公共使用空間；左、右兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間。7名死者中，有1人是在左側一樓下層的房間內被拉出，其餘6人是消防人員由建物外部架梯，從窗戶進入內部通道，在一樓左側上層的房間內發現；順利脫困的居民多是住在建物右側與較高樓層。

台南地檢署主任檢察官許嘉龍下午到場初步勘驗後，接受媒體訪問時表示，因現場毀損嚴重，無法當場對死者遺體進行初步相驗，詳細情況也要等火場調查完成後才能進一步釐清。

6名死者遺體在下午4時許陸續被移出，送往台南市立殯儀館。

真理家族前輩堂負責人張和平今天面對媒體詢問時表示，真理家族於1993年成立，以「共生、共食、共享、共用」為理念；前輩堂興建於2001年，由理念相同的居民入住、一起生活，建物周邊有果園、菜園。住戶分工合作、維護環境，不需繳交租金。大家繳交工作薪資成立共同基金，再平均分配支付生活所需。

張和平說，建物位於農牧用地，有依法申請建照。台南市政府工務局指出，相關資料還要進一步調閱比對，才能確認建物是否合法。（編輯：陳俊碩）1081214

台南玉井「真理家族前輩堂」14日遭縱火釀7死不幸。7名死者中，有1人是在左側一樓下層房間內被拉出，其餘6人是消防人員由建物外部架梯，從窗戶進入內部通道，在一樓左側上層的房間內發現。中央社記者楊思瑞攝 108年12月14日
台南玉井「真理家族前輩堂」14日遭縱火釀7死不幸。7名死者中，有1人是在左側一樓下層房間內被拉出，其餘6人是消防人員由建物外部架梯，從窗戶進入內部通道，在一樓左側上層的房間內發現。中央社記者楊思瑞攝 108年12月14日
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