台南玉井縱火釀7死 嫌犯家暴父親不肯就醫

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市玉井區真理家族前輩堂遭曾姓男子縱火造成7死，市府衛生局調查，曾男曾家暴毆打父親10多次，最近出獄，衛生局10日和曾男通電，當時無異狀，未料犯下傷亡慘重的縱火案。

衛生局人員告訴中央社記者，曾男情緒不穩定，曾家暴毆打父親10多次，但未對母親動手；家人申請保護令獲准，衛生局多次通知曾男到醫院精神科就診，曾男置之不理，最後被送往監獄服刑。

曾男出獄後，衛生局多次想和曾男連絡，曾男卻失聯，衛生局後來透過曾母以電話連絡上曾男，衛生局社工師4日、5日、9日及10日4度電訪曾男，要求面談，但被曾男拒絕，曾男當時說，待他看診精神科後，再和社工師碰面。

衛生局人員表示，衛生局4次的電訪，曾男情緒尚稱穩定，未透露負面或報復的想法，沒想到3天後曾男就犯下傷亡如此慘重的縱火案。

衛生局將持續掌握曾男動態，且安排社工撫慰陪伴罹難者家屬，並對及時逃生、心理受到極大驚恐創傷的倖存者提供心理支持與關懷輔導，必要時將進一步安排心理師及精神醫療資源協助，希望亡者安息，也降低倖存者、家屬們出現創傷後壓力症候群及相關心理疾患。（編輯：黃世雅）1081214