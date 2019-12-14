台南縱火7死 待火調結果進一步釐清

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南玉井「真理家族前輩堂」今晨遭縱火造成7死不幸。台南檢方上午到場，不過因火場內部受損嚴重，6具遺體尚未移出，仍待消防火災調查結果，才能進一步釐清。

南檢主任檢察官許嘉龍現場表示，由於遺體、火場內部受損嚴重，只能初步了解相對位置，以及火場的情形。至於從縱火位置，判斷是否有逃生可能，這部分案情要等火災調查科後續檢體報告與火調結果，才能進一步釐清。

南檢發言人林仲斌表示，火場毀損嚴重，6具遺體尚未移出，檢察官預定相驗第一具遺體後，檢警再就地偵訊曾男，預計晚上移送南檢複訊。

今晨的縱火案，消防局1時20分受理報案，直到3時16分火勢撲滅。初步研判縱火點疑在1樓左側通往2樓隔間的樓梯處，導致2樓6人受困無法逃生。21歲的曾姓男子隨後向玉井分駐所投案，曾男情緒激動並自稱曾在道場修行，由市區買了兩桶5公升的汽油到現場使用衛生紙點火。

現場為3樓RC構造建物供道場使用，1、2樓幾乎全面燃燒，燃燒面積約190平方公尺。台南市政府消防局第二救災救護大隊出動玉井、楠西等分隊前往灌救，由於人為縱火，且建物有許多木質裝潢，火勢燃燒快速。

消防局表示，前輩堂每層樓建坪約100坪，由於非營利場所，因此並非消防列管場所。後續將比照外籍移工宿舍，針對類似場所加強宣導安裝住警器，同時若發現人數眾多的居住場域，也會加強巡檢，避免類似情況再度發生。（編輯：孫承武）1081214