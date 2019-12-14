台南縱火嫌檢聲押 遭移送只說關你們什麼事

台南市玉井區集合住宅「真理家族前輩堂」14日凌晨發生火警，造成7人死亡，涉嫌縱火的曾姓男子（前中）由警方帶回警局進一步進行偵訊，下午從玉井警分局被帶往台南地檢署。中央社記者楊思瑞攝 108年12月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市玉井區「真理家族前輩堂」今晨疑遭縱火造成7人死亡，涉嫌縱火的曾姓男子下午由南檢檢察官向法院聲請羈押；被帶出警局面對媒體詢問時只說「關你們什麼事」。

台南地檢署指出，檢察官在玉井警分局訊問後，認被告涉犯放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，訊問後當庭諭知逮捕並向法院聲請羈押。

警方下午將曾男帶出警局移送到南檢，步出警局時面對記者追問「害死了7個人會不會後悔」，他只淡淡回應「關你們什麼事」、「問那麼多幹嘛」，隨後被帶上警車。

位於玉井區三埔里的集合住宅「真理家族前輩堂」今天凌晨火警，台南市消防局獲報後出動大批人車前往灌救。建物內46名居民中，在火警初期有37人逃出、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，經送醫搶救後仍宣告不治；其餘2樓的6人被發現時都已明顯死亡。

另外，35歲的陳姓消防員在處理殘火時不慎由2樓摔下，左手臂疑骨折情況送醫。曾姓男子在事發後打電話向警方報案，指稱自己縱火，隨後由員警帶回警局進一步進行偵訊。

「真理家族前輩堂」負責人張和平表示，曾姓男子是經由法官的親友轉介到此，希望能接受感化。真理家族前輩堂由一群有相同理念的居民一起生活。大家白天外出工作，晚上回到前輩堂休息。居民們對曾男抱持開導、包容的態度，但曾男常情緒不穩定，短暫住了約一年後離開，居民們對曾男可說已仁至義盡。

張和平說，曾男前一陣子表達想再回到前輩堂的意願，但有居民認為不適合讓曾男回來，就沒有答應。當時曾男曾放話縱火，本來以為是氣話，不料沒有什麼深仇大恨，還是下此毒手。（編輯：孫承武）1081214