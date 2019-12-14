台南玉井集合住宅火警7死 21歲男投案自稱縱火

台南市玉井區一處一貫道道友居住的集合式住宅14日凌晨傳出火警，結果造成7人不幸死亡。警消人員清晨在現場進行調查。中央社記者楊思瑞攝 108年12月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市玉井區一處一貫道道友居住的集合式住宅今天凌晨傳出火警，結果造成7人不幸死亡。事後有一名21歲男子打電話向警方報案，指稱自己縱火，隨後由警方帶回調查。

台南市政府消防局在凌晨1時許接獲報案，指稱在玉井區三埔里的一貫道前輩堂道場傳出火煙，隨即出動大批人車前往灌救。消防人員到場後發現大量火煙，除了出水搶救外，並協助居民逃生。火勢在2時47分獲得控制，3時16分撲滅。

消防人員救災時在現場初步了解，3層樓的建築物共有46名居民，火警初期共有37人逃出、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，經送醫搶救後宣告不治。其餘6名失聯者，在建築物內被發現時都已明顯死亡。

另外，35歲的陳姓消防員在處理殘火時不慎由2樓摔下，導致左手臂疑似有骨折情況，被送往醫院治療。

一名21歲曾姓男子在事發後打電話向警方報案，指稱自己縱火，後來由警方帶回警局進一步進行偵訊。

警消人員初步調查，死者包括來自台中的謝姓男子、吳姓妻子、謝姓女兒一家人；玉井當地人陳姓男子與馬姓女子夫妻；以及來自雲林的高姓男子、來自彰化的陳姓女子。

附近民眾指出，發生火警的一貫道前輩堂道場，不少持相同理念的一貫道道友在此居住，附近還有菜園、果園，白天工作，晚上回到道場居住。自稱縱火的曾姓男子曾被轉介到道場居住、修行，詳細情況正由警方進一步釐清。（編輯：張曉雯）1081214